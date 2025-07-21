Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на издание The Hill.

Смотрите также Она очень умная и хочет, чтобы люди перестали умирать, – Трамп о позиции Мелании по войне

Что говорят в Конгрессе о риторике Трампа в отношении России?

Республиканец Дон Бейкон, конгрессмен от Небраски, отметил, что первая леди Мелания Трамп заслуживает похвалы за то, что президент Дональд Трамп резко изменил риторику в сторону России.

Я рад, что президент изменил свою позицию в отношении Украины. Я думаю, что мы должны поблагодарить Меланию. Даже президент сказал, что его жена ежедневно напоминает ему о том, что Россия каждую ночь бомбит украинские города,

– сказал в недавнем интервью Бейкон.

В издании указывают, что Бейкон, который был одним из трех республиканцев-конгрессменов, которые в 2024 году голосовали за Камалу Харрис, высоко оценивает новые заявления в сторону России от Трампа, но отметил при этом, что "хочет увидеть от него больше".

"Я думаю, что мы должны иметь полную моральную ясность в этом вопросе. Россия – это агрессор. Они бомбят города... Если мы потерпим неудачу в Украине, это будет стоить нам гораздо дороже в будущем. А Украина, как мы сюда попали? Они хотели быть на стороне Запада. Они хотят демократии. Они хотят свободного рынка. Они хотели бы вступить в Евросоюз. А Россия не могла этого терпеть", – отметил конгрессмен.