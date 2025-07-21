Про це інформує 24 Канал з посиланням на видання The Hill.

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Що кажуть в Конгресі про риторику Трампа щодо Росії?

Республіканець Дон Бейкон, конгресмен від Небраски, зазначив, що перша леді Меланія Трамп заслуговує на похвалу за те, що президент Дональд Трамп різко змінив риторику в бік Росії.

Я радий, що президент змінив свою позицію щодо України. Я думаю, що ми повинні подякувати Меланії. Навіть президент сказав, що його дружина щодня нагадує йому про те, що Росія щоночі бомбить українські міста,

– сказав в нещодавньому інтервʼю Бейкон.

У виданні вказують, що Бейкон, який був одним із трьох республіканців-конгресменів, які 2024 року голосували за Камалу Гарріс, високо оцінює нові заяви в сторону Росії від Трампа, але зазначив при цьому, що "хоче побачити від нього більше".

"Я думаю, що ми повинні мати повну моральну ясність у цьому питанні. Росія – це агресор. Вони бомблять міста… Якщо ми зазнаємо невдачі в Україні, це коштуватиме нам набагато дорожче в майбутньому. А Україна, як ми сюди потрапили? Вони хотіли бути на боці Заходу. Вони хочуть демократії. Вони хочуть вільного ринку. Вони хотіли б вступити до Євросоюзу. А Росія не могла цього терпіти", – зазначив конгресмен.