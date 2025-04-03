Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

К теме Для нас это люди с другой планеты, – Зеленский дал исчерпывающую характеристику Виткоффу

Уиткофф встретился с Дмитриевым

Как сообщили источники издания, администрация Трампа продолжает давить на Россию и Украину, чтобы они согласились на прекращение огня. Так, в среду, 2 апреля, состоялась встреча спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и представителя российского диктатора по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев.

Журналисты заметили, что Дмитриев – бывший инвестиционный банкир Goldman Sachs. Он получил образование в Стэнфорде и является одним из самых осведомленных представителей российской элиты в США. Кроме того, Дмитриев имеет тесные связи с несколькими ключевыми фигурами команды Трампа.

Пока неизвестно, что именно обсуждали Уиткофф и Дмитриев. Впрочем, в СМИ добавили, что визит состоялся на фоне того, как Трамп выразил свое разочарование темпами переговоров о прекращении огня.

Напомним, что днями ранее Трамп заявил, что он "разъярен" на Путина. Кроме того, американский президент поднял вопрос наложения санкций на тех, кто покупает российскую нефть. Поэтому, в СМИ предполагают, что Дмитриев может сыграть ключевую роль в налаживании отношений между США и Россией.