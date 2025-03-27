Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского по итогам встречи "Коалиции желающих".

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Что Зеленский думает о Виткоффе

Владимир Зеленский отметил, что Уиткофф говорит вещи, которые для украинцев выглядят очень абстрактными.

Это совсем из другого мира. Для нас эти люди с другой планеты. Мы находимся в войне. Мне кто-то говорил, что он очень предметный человек. Он всегда был бизнесменом, занимался недвижимостью и так далее... Думаю, когда он занимался недвижимостью, обычно вопросы у людей (были): "Какой вид из окна? Куда смотрят окна? Сколько комнат". А в Украине... у нас вопрос по недвижимости один: "Есть ли бомбоубежище в этом доме?",

– сказал президент.

При этом украинский гарант подчеркнул, что его слова не являются упреками кому-то, а он лишь говорит об отличии реалий.

"Мы хотим жить в нормальном мире, в мирных реалиях, мы все для этого делаем. Но у нас взгляд даже на одни и те же вещи – другой", – сказал Зеленский.

Кстати, недавно Зеленский заявил, что Виткофф очень часто цитирует нарративы Кремля. По мнению президента, это не приближает Украину к миру, а лишь ослабляет давление США на Россию.