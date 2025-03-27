Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского в интервью для Eurovision News.

Смотрите также Путин скоро умрет, и все закончится, – Зеленский рассказал, чего боится диктатор

Как Зеленский отреагировал на прокремлевские заявления Виткоффа

Зеленский согласился с тем, что Уиткофф часто цитирует нарративы Кремля. По мнению президента, это не приближает Украину к миру, а лишь ослабляет давление США на Россию.

Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать. Я общался с президентом Трампом неоднократно. И мы стараемся на уровне разведок обмениваться реальной информацией, правдивой, потому что заявления Виктоффа нам очень мешают. Мы боремся с Путиным и не хотим, чтобы у него было много помощников, нам и так сложно, потому что мы боремся со страной, в 40 раз больше Украины. Мы хотим, чтобы американцы были на нашей стороне,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что Виткофф "не военный, а хорошо продает недвижимость". Кроме того, Зеленский отметил, что Украина не согласится с российскими нарративами, независимо от того, откуда они звучат.