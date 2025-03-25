По мнению главы государства, она совпадает с месседжами Кремля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского.

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Что заявил Зеленский о "референдумах" на оккупированных территориях

Во время встречи с журналистами Зеленский прокомментировал заявление Виткоффа и отметил, что в такой тематике есть как плюсы, так и минусы. А также добавил, что много информации, которую распространяют те или иные люди, слишком сильно совпадает с официальными пропагандистскими месседжами России.

Мы все знаем, что никаких реальных законодательных оснований, чтобы проводить референдумы не было. Второе – никто не может легитимизировать эти референдумы, потому что они были под дулом оружия. Третье – мертвые души и полно доказательств того, кто там голосовал, кто не голосовал,

– объясняет Зеленский.

По его словам, все знают, что никаких законных референдумов не было и никто в мире их не признает. В то же время добавил, что "есть некоторые голоса США на высоком уровне", которые распространяют информацию, что оккупированные территории якобы когда-то были российскими.

Зеленский отметил, что Виткофф очень много времени провел в диалоге с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако это может иметь и положительную сторону.

Он объясняет, что россияне говорили Виткоффу и о безусловном прекращении огня и о том, что хотят окончания войны. Однако все уже видят, что безусловного прекращения огня не получилось, потому что российская сторона не стремится к этому.

По его мнению, из-за нежелания России заканчивать войну с Украиной, в Соединенных Штатах будет появляться все больше недоверия к Кремлю.

Напомним, что ранее Уиткофф высказался об украинских территориях, которые оккупировала Россия. В частности, он заявил, что "главным вопросом" войны в Украине является готовность признать их частью страны-агрессора.

Кроме этого, спецпосланник США сказал, что эти территории являются "русскоязычными" и на так называемых "референдумах" подавляющее большинство людей якобы показали, что "хотят быть в составе России".