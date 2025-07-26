Такое заявление американский лидер сделал одному из журналистов в Шотландии во время своего 5-дневного визита в страну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Что сказал Трамп об иммиграции?

Во время ответа на вопрос репортера на тему иммиграции президент США сказал: "Относительно иммиграции, вам лучше взять себя в руки. У вас больше не будет Европы".

Он также отметил, что некоторые лидеры не позволили бы произойти "ужасному вторжению" в регион. По мнению Трампа, они не получают должного признания. Однако имен этих лидеров глава Белого дома не назвал, чтобы не "смущать" других.

Стоит отметить, что Трамп активно борется с мигрантами в Соединенных Штатах. Сообщалось, что его администрация планирует отправить тысячи нелегальных мигрантов в тюрьму Гуантанамо, включая граждан из дружественных для США стран.

Кроме этого, Трамп высказался относительно ветроэнергетики и заявил, что Европа должна "остановить ветряки", ведь таким образом она якобы "разрушает свои прекрасные поля и долины, и убивает своих птиц".

Заметим, что он и раньше неоднократно высказывал острую неприязнь к ветровым турбинам. Однако пока нет никаких научных доказательств того, что энергия ветра может негативно влиять на флору или фауну.

Как отмечает пресс-служба, президент США в Шотландии посетит поля для гольфа, принадлежащие его семье, встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.