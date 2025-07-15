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Как ЕС закрывается от мигрантов?

Что еще хуже, Европейская комиссия хочет усилить этот подход: предложение по следующему долгосрочному бюджетному циклу, просочившееся в прессу, призывает обусловить помощь в развитии африканских стран сокращением миграции.

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Африканцы составляют значительную долю нелегальных мигрантов в ЕС, причем на страны Западной и Центральной Африки приходится около трети тех, кто прибыл в первой половине 2024 года. По меньшей мере 11 миллионов мигрантов африканского происхождения проживают в Европе – это более чем вдвое больше, чем в Азии и Северной Америке, – где они увеличивают рабочую силу и облегчают экономическое давление, вызванное быстрым старением местного населения.

Но многие европейцы относятся к нелегальным мигрантам как к угрозе безопасности, криминализируя их въезд и обвиняя их в общественных проблемах. После того как миллионы сирийских, афганских и иракских беженцев бежали в ЕС в 2015 – 2016 годах, ЕС начал укреплять "Крепость Европа".

Некоторые страны, в частности Греция, Венгрия, Польша и Словения, построили заборы на внешних границах, тогда как другие, например Германия и Нидерланды, восстановили пограничный контроль.

Усилия по обеспечению безопасности ЕС предусматривали насильственное сопротивление беженцам и мигрантам на внешних границах – нарушение международного права в области прав человека – и партнерство с третьими странами для сдерживания потоков мигрантов.

По данным Amnesty International, политика экстернализации ЕС в сочетании с враждебностью Италии и Мальты к спасательным судам стала причиной смерти 721 мигранта в Средиземном море в период с июня по июль 2018 года. Совсем недавно несколько европейских спасательных организаций обвинили в смерти 3000 человек в Средиземном море в 2023 году постановление ЕС, которое существенно ограничило их возможности реагирования.

Почему миграция выгодна для африканских правительств?

Существует разительная разница между тем как европейские и африканские правительства относятся к этому вопросу. От Швеции и Польши до Италии и Германии, ультраправые популистские партии выросли в популярности, разжигая антииммигрантские настроения, что подтолкнуло многих ведущих европейских политиков к принятию ксенофобской политики.

Зато африканские правительства в основном выступают против принудительного возвращения мигрантов из ЕС, как по гуманитарным, так и по экономическим причинам. Африканские мигранты являются жизненно важным источником денежных переводов. В 2022 году они отправили в Африку 100 миллиардов долларов, а это больше, чем континент получил в виде официальной помощи на развитие и прямых иностранных инвестиций вместе взятых.

Африканские правительства осознают, что несут основное бремя африканской миграции: из более 45 миллионов африканцев, принудительно перемещенных в прошлом году, 34,5 миллиона остались в пределах континента.

Конечно, это не освобождает африканские правительства от ответственности за их действия: плохое управление, политическая изоляция и неудачи в развитии способствовали всплеску миграции. В частности, недостаток экономических возможностей заставил многих молодых африканцев бежать в богатые страны.

Как ЕС нарушает права мигрантов?

Вместо того чтобы использовать свою экономическую мощь для стимулирования роста и создания рабочих мест в Африке, ЕС вложил 500 миллионов евро в свою Рамочную программу партнерства по вопросам миграции 2016 года – новый способ взаимодействия со странами происхождения для уменьшения миграции. В результате партнерства с Эфиопией, Мали, Нигером, Нигерией и Сенегалом помощь в развитии подчинили целям миграции.

Такой жесткий подход, в частности одержимость ЕС переговорами по принудительному возвращению африканских мигрантов и продвижение собственных интересов, не смог остановить поток людей, отчудил африканские правительства и подорвал принципы союза в области прав человека и развития. Теперь Комиссия нацелилась на усиление этой структуры негативных стимулов и ее более широкое применение.

Конечно, общее количество мигрантов, прибывающих в ЕС, сократилось примерно на 20% за первые пять месяцев 2025 года. Но это снижение произошло после годов нарушений прав человека со стороны партнеров ЕС из третьих стран, которых фактически подкупали, чтобы замедлить движение людей.

В 2024 году Европейская счетная палата раскритиковала Чрезвычайный трастовый фонд ЕС для Африки в размере 5 миллиардов евро за то, что он не учитывал риски в области прав человека, связанные с передачей миграционной политики автократическим режимам в Тунисе, Египте и Ливии. В том же году более 2000 африканских мигрантов погибли, пытаясь добраться до Европы.

Поведение этих режимов вызывает осуждение. Ливийская береговая охрана подвергла африканских мигрантов ужасным пыткам – сексуальному насилию, произвольным задержаниям, избиениям и порабощению. Тунисские силы безопасности насиловали женщин, избивали детей, выбрасывали их в пустыне и вступали в сговор с контрабандистами. В прошлом году в внутреннем отчёте Европейской службы внешних действий предупреждали, что дальнейшая поддержка Туниса, который жестко подавляет инакомыслие, повредит репутации ЕС.

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Жестокость, демонстрируемая внутри ЕС, не менее шокирует. Frontex, агентство ЕС, которое занимается охраной границ, было причастно к сокрытию сотен незаконных изгнаний мигрантов в Эгейском море. Польские пограничники заставляли мигрантов возвращаться в Беларусь, где их били и насиловали. В прошлом году трое египетских подростков замерзли насмерть после того, как болгарские офицеры помешали их спасению вблизи турецкой границы. Многие суданских искателей убежища продолжают незаконно удерживаться в греческих тюрьмах.

Текущий подход ЕС является неэффективным и бесчеловечным. Его предложение использовать иностранную помощь как палку – еще более неэффективно. Чтобы решить проблему источника африканской миграции, европейские политики должны понять, почему молодые люди отправляются в это опасное путешествие.

Отчет Программы развития ООН за 2019 год, основанный на опросах 1970 африканских мигрантов из 39 стран, проведенных в 13 государствах-членах ЕС, показал, что они, как правило, имеют образование, выше среднего уровня в своих родных странах, и имели там стабильную работу. Но только 38% сказали, что зарабатывали достаточно, чтобы выжить. Не имея возможности реализовать свои амбиции в Африке, эти молодые люди искали возможностей и безопасности в Европе.

Уменьшение миграции из Африки требует щедрого вклада в ее развитие, а не финансирования третьих стран для усиления границ любыми средствами. ЕС цинично выбрал последний подход, подрывая свой моральный авторитет. Если блок хочет позиционировать себя как глобальную силу добра после ухода Америки с мировой арены, он должен проводить человечную, а не эгоистичную миграционную политику.