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Как 9 стран Африки побороли малярию

Преодолеть проблему малярии, которая препятствует достижению целей развития и реализации Повестки дня 2063 Африканского Союза, вполне возможно.

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Девять стран-членов Африканского Союза стали свободными от малярии благодаря устойчивой политической позиции, целенаправленным государственным инвестициям в первичную медико-санитарную помощь и мониторинг случаев заболевания. Речь идет о:

Алжире,

Кабо-Верде,

Египте,

Лесото,

Ливии,

Маврикии,

Марокко,

Сейшельских Островах,

Тунисе.

Африканские страны с более высокой заболеваемостью малярией должны взять пример с этих государств.

Например, Алжир инвестировал в эффективную борьбу с переносчиками инфекции путем распыления инсектицидов остаточного действия в помещениях, обеспечение всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию для диагностики и лечения малярии, а также механизмов быстрого реагирования на вспышки.

Стратегический план ликвидации малярии Кабо-Верде предусматривал многосекторальный подход, согласно которому правительство тесно сотрудничало с местными общинами и международными организациями. Многогранная стратегия Египта предусматривала мощные учебные программы для работников первичной медицинской помощи. Внедрение этих скоординированных мероприятий требовало политической воли и, что самое важное, увеличение внутреннего финансирования.

В целом усилия Африки по борьбе с малярией, в частности путем использования сеток, обработанных инсектицидами, опрыскивания в помещениях и сезонной химиопрофилактики, привели к заметному снижению смертности от малярии на континенте. Показатели с 805 тысяч смертей в 2000 году уменьшились до 569 тысяч в 2023 году.

Но эти достижения являются хрупкими, особенно учитывая появление новых разновидностей комаров, рост устойчивости к инсектицидам, ухудшение изменения климата, учащение гуманитарных кризисов и, что самое главное – увеличение глобального дефицита финансирования борьбы с малярией.

На борьбу с малярией нужно больше денег

В 2023 году на ликвидацию малярии мобилизовали лишь 4 миллиарда долларов, что значительно меньше годовой цели в 8,3 миллиарда долларов. Проблема еще острее в Африке, где внешняя помощь в сфере здравоохранения сократилась на колоссальные 70% между 2021 и 2025 годами. Более того, большинство африканских стран выделяют менее 10% своих национальных бюджетов на сектор здравоохранения. Это значительно меньше цели в 15%, установленной Абуджийской декларацией 2001 года.

Учитывая неопределенное будущее иностранной помощи, правительства африканских стран должны признать малярию приоритетом развития и инвестировать больше средств в усилия по ее контролю и ликвидации. Это означает привлечение неиспользованных ресурсов, включая более 95 миллиардов долларов ежегодных денежных переводов от африканской диаспоры.

Инновационные инструменты финансирования, такие как облигации диаспоры, могут поддержать повестку дня здравоохранения континента. Налоги солидарности на табак, алкоголь, мобильные транзакции и авиабилеты также могут генерировать миллиарды долларов на медицинские услуги. А для расширения доступа к профилактике, диагностики и лечения малярии понадобится расширение национальных схем медицинского страхования.

Смешанное финансирование может разблокировать частный капитал для исследований и разработок, связанных с малярией, а также для местного производства терапевтических средств. Поскольку рынок здравоохранения Африки, по прогнозам, к 2030 году составит 259 миллиардов долларов, политики должны воспользоваться этой возможностью для создания эффективных государственно-частных партнерств, развития решений для доставки "последней мили" и улучшения эпиднадзора и борьбы с переносчиками.

Это было бы инвестицией в настоящее и будущее Африки, поскольку каждый доллар, потраченный на борьбу с малярией и ее ликвидацию, генерирует отдачу в размере 36 долларов в виде экономического роста. Население, свободное от малярии, имеет больше шансов получить доступ к образованию и внести свой вклад в социально-экономическое развитие континента.

Позвольте мне четко заявить: инвестирование в борьбу с искоренением малярии – это не только императив здравоохранения и экономики, это акт справедливости. Болезнь непропорционально поражает самых бедных и уязвимых африканцев, увековечивая циклы бедности и неравенства.

В прошлом году мы вместе с министрами здравоохранения 11 стран-членов АС с высоким уровнем заболеваемости малярией обязались ускорить усилия по уменьшению смертности от этой болезни. В рамках декларации мы договорились, что "никто не должен умирать от малярии, учитывая имеющиеся инструменты и системы".

Сейчас задача состоит в том, чтобы принять конкретные меры. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний готовы помочь разработать континентальную стратегию борьбы с малярией в Африке до 2040 года. Делая разумные инвестиции, внедряя целенаправленную политику и углубляя сотрудничество, мы можем обеспечить полное отсутствие малярии во всех африканских странах в течение следующего поколения.