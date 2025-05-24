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Идеологический раскол Запада

Бесспорно, непредсказуемость Дональда Трампа оставляет пространство для внезапных политических разворотов, особенно когда речь идет о влиятельных игроках, которыми он открыто восхищается. Его недавняя критика Владимира Путина свидетельствует о растущем разочаровании отказом российского президента согласиться на прекращение огня в Украине. Так же Трамп заметно дистанцировался от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, о чем свидетельствуют его попытки привлечь Иран и многомиллиардные сделки по чипам искусственного интеллекта со странами Персидского залива.

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При этом очевидно, что трансатлантический альянс вступил в особо сложный период – хуже, чем во время первого срока Трампа. Примечательно, что нападки Трампа не ограничиваются конкретными странами и их лидерами, а распространяются на сам Европейский Союз. Президент США презирает ЕС – наднациональный, либеральный проект, принципиально несовместимый с его националистическим мировоззрением. В глазах Трампа, ЕС и НАТО давно позволили европейским странам пользоваться преимуществами США.

Но рассматривать трансатлантический раскол как геополитический – ошибочно. Этот раскол идеологический.

С одной стороны есть нелиберальный, экстремистский проект, возглавляемый Трампом и его союзниками в Европе;

с другой – те, что решительно настроены сохранить либеральную демократию, что коренится в принципах Просвещения 18 века, которыми Запад руководствовался с 1945 года.

Администрация и сторонники Трампа пропагандируют идеи – начиная от националистического популизма и заканчивая либертаризмом Кремниевой долины, – которые находят отклик в Европе. Здесь тоже есть лидеры – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Роберт Фицо из Словакии, Джорджия Мелони из Италии (которая, однако, смягчила свою риторику с момента вступления на должность в 2022 году) – и различные оппозиционные партии, которые отстаивают подобные нелиберальные взгляды.

Конечно, румыны недавно отклонили кандидата от ультраправых Джордже Симиона в пользу его проевропейского либерального оппонента Никусора Дана, но политический ландшафт Европы остается нестабильным. Избиратели в Польше могут вскоре избрать президента, которого поддерживает ультраправая партия "Право и справедливость", а вмешательство России, в частности в выборы в Румынии, было распространенным и хорошо задокументированным.

Как отметил в январе президент Франции Эммануэль Макрон – глобальный альянс ультраправых популистских сил отражает появление "реакционного интернационала".

Нелиберальный лагерь более скоординирован

По другую сторону политического раскола Европы есть лидеры, которые преданы защите либеральной демократии: Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер (чья недавняя победа положила конец 14 годам подряд правления консерваторов), премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Их ближайшие идеологические коллеги в США – центристские республиканцы и умеренные демократы.

Первые в значительной степени исчезли с политической карты. Вторые – остаются дезориентированными, фрагментированными и без четкого лидерства после переизбрания Трампа.

В то время как либерально-демократический лагерь пытается перегруппироваться, его нелиберальные противники оказываются гораздо более скоординированными. Годами ультраправые интеллектуалы и политики по обе стороны Атлантики часто и интенсивно обмениваются мнениями относительно общих проблем, таких как иммиграция и мнимый моральный упадок Запада. Французский писатель и конспиролог Рено Камю и его теория заговора "Большой замены" получили широкую поддержку среди американских ультраправых и политиков, связанных с Трампом.

Пока усилия по созданию трансатлантического "популистского интернационала" привели лишь к ограниченному прогрессу, главным образом потому, что практические интересы этих групп часто сталкиваются. Но это не помешало Трампу пригласить на свою инаугурацию нескольких известных деятелей европейского радикального правого движения, в частности:

лидера Reform UK Найджела Фараджа,

французского ультраправого полемиста и лидера партии Reconquette Эрика Земмура,

Алису Вайдель из партии "Альтернатива для Германии".

Во многих случаях сам Трамп служит символической фигурой, которая объединяет эти различные движения.

Либералы должны напомнить миру, для чего нам демократия

Либеральным мыслителям не хватало стратегической направленности их нелиберальных коллег. На протяжении десятилетий отношения между западными демократиями развивались естественным образом через устоявшиеся каналы и институты, а политические лидеры подтверждали общие демократические ценности во время официальных визитов.

Ярким примером этого является вдохновенная речь бывшего президента США Джо Байдена на пляжах Нормандии по случаю 80-й годовщины дня "Д", в которой он превозносил добродетели свободы и демократии.

Учитывая то, что либеральные ценности лежали в основе международного порядка, возглавляемого Западом, казалось, что нет необходимости в более глубоких размышлениях или дебатах о важности демократии и прав человека. Либерализм был похож на воду в аквариуме: необходим, однако невидим для рыб. Западные ученые, писатели и ведущие комментаторы действовали в этих пределах, не ставя под сомнение основные предположения.

С ростом власти Трампа, Орбана и других ультраправых демагогов эти предположения больше нельзя воспринимать как должное. Либеральные демократы должны вернуться к первостепенным принципам и срочно возродить диалог между умеренными в Северной Америке и Европе.

Помимо символических жестов и моральной поддержки, политические лидеры должны взаимодействовать с единомышленниками-интеллектуалами, журналистами и политиками, чтобы способствовать взаимодействию и формировать общее демократическое видение будущего.

Есть много чего обсудить: как убедить молодых избирателей в неизменной ценности демократии и верховенства права над привлекательностью харизматичных сильных лидеров? Как мы можем разработать экономическую политику, которая поддерживает работников, не подрывая международную торговую систему и не ускоряя изменение климата? И как либералы должны реагировать на иммиграционное давление?

Трансатлантическое обсуждение этих вопросов может сыграть жизненно важную роль в возрождении либеральных идеалов и разработке политических платформ, способных защищать демократическое управление в ближайшие годы.