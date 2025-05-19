В то же время он очертил два четких вектора дальнейшего развития Польши – европейская либеральная интеграция против национально-консервативного суверенитета. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Результаты первого тура выборов в Польше

По данным Государственной избирательной комиссии:

Рафал Тшасковский, действующий мэр Варшавы и представитель правящей "Гражданской платформы" получил 31,36% голосов;

Кароль Навроцкий, глава Института национальной памяти, поддержан оппозиционной партией "Право и справедливость" – 29,54%;

пьедестал замкнул Славомир Менцен от "Конфедерации", набрав 14,81% поддержки граждан страны;

на четвертом месте – сюрприз. Ни один предвыборный опрос не показывал, что Гжегож Браун имеет шансы достичь такого неплохого результата – 6,34%, опередив Шимона Головню, Адриана Зандберга и Магдалену Беят.

На фоне сложной международной ситуации, российско-украинской войны, растущих экономических вызовов и продолжающихся споров между Варшавой и Брюсселем, польские президентские выборы превратились в своеобразный референдум относительно геополитического направления государства.

Кроме того, имеют место и политические ставки. Ведь эти выборы – не просто очередная смена в администрации. Они являются продолжением глубокого политического перелома, который начался в 2023 году. Тогда либерально-центристский блок во главе с Дональдом Туском по результатам парламентских выборов сформировал коалиционное правительство.

Поэтому для "Гражданской платформы" избрание президента – это завершающий этап в формировании полного контроля над властными институтами. А для "ПиС" и союзных сил – это последняя линия обороны. Важный шанс удержать рычаги влияния и подготовить почву для реванша.

Возникают естественные вопросы. Как новый президент Польши повлияет на будущее страны, отношения с Западом и соседями? Какой будет роль Польши в поддержке Украины? И чего следует ждать от решающего голосования 1 июня?

Столкновение мировоззрений

Нынешний избирательный сезон в Польше с самого начала был заряжен идеологическим напряжением. С одной стороны – Рафал Тшасковский, представляющий проевропейскую и либеральную часть общества. С другой – Кароль Навроцкий, который олицетворяет национал-консервативную, патриотическую и более скептическую в отношении ЕС часть избирателей.

Тшасковский сосредоточил свою кампанию на обещаниях восстановить верховенство права, укрепить место Польши в Евросоюзе, защитить демократические свободы, бороться с политизацией судебной системы, поддержать экологические инициативы и повысить уровень жизни. Его речи были наполнены оптимизмом, лозунгами об открытости Польши к миру и призывами к примирению общества после лет политической поляризации.

Зато Навроцкий, новое лицо консервативного лагеря, выступает за продолжение курса национального суверенитета, отстаивание традиционных польских ценностей (семья, религия, идентичность) и ревизию исторической политики, в частности в контексте украинско-польских отношений. А лозунги по защите независимости от Брюсселя, безопасности границ и сохранения социальных программ – одни из лейтмотивов его кампании.

Таким образом, в центре нынешних выборов – конфликт двух видений Польши: либеральной, открытой к Европе и миру, и консервативной, закрытой в национальном дискурсе и опасениях глобализации.

Что поставлено на карту

Второй круг выборов может превратиться в плебисцит относительно будущего направления Польши.

Сможет ли Тшасковский мобилизовать молодежь, прогрессивных избирателей, сторонников демократии и проевропейского курса? Удастся ли Навроцкому сплотить сторонников традиций, патриотизма и консервативной политики?

Особое значение будут иметь избиратели "третьей силы" – симпатиков "Конфедерации", которые могут не поддержать ни одного из двух финалистов, или склониться к Навроцкому из-за его правых позиций. Минимальная разница между ним и Тшасковским удивила даже политиков "ПиС", из-за чего они быстро переходят от похвалы своему кандидату к подмигиванию избирателям Славомира Менцена и Гжегожа Брауна, рассчитывая на их поддержку во втором туре. А марш в Варшаве, объявленный Навроцким на 25 мая, является возможностью для дальнейшей мобилизации избирателей.

Важно Единственный способ уберечь человечество

В то же время Тшасковский пытается расширить свою поддержку среди умеренных центристов, предпринимателей и жителей крупных городов. Ведь для мэра Варшавы это не только предупреждение, но и мобилизационный сигнал.

Его избиратели могут активизироваться во втором туре, понимая, что на кону не только президентское кресло, но и политическая стабильность и будущее коалиции "15 октября". Для "Права и справедливости" – последний шанс на реванш и сохранение рычагов влияния в высших эшелонах власти.

Поэтому, учитывая небольшой отрыв, ситуация непредсказуема. В этих условиях даже минимальная мобилизация электората и уровень поддержки тех кандидатов, которые не прошли во второй тур, может изменить результат.

Возможные последствия для Польши, Украины и региона

Польша остается ключевым игроком в регионе. Победа Тшасковского, вероятно, будет способствовать дальнейшей нормализации отношений с Брюсселем, активизации сотрудничества с Германией и Францией, усилению поддержки Украины как в военном, так и в евроинтеграционном измерениях. Хотя и не без вопросов к нему, в частности относительно заявления члена "ГП", что "Украина должна быть буферной зоной".

Зато победа Навроцкого может означать более жесткий тон во внешней политике, возможные конфликты с евроинститутами, акцент на спорных страницах прошлого и снижение уровня доверия в отношениях с Украиной. Учитывая его деятельность в Институте национальной памяти, не исключены попытки пересмотра общей исторической политики с соседями.

Для региона Центрально-Восточной Европы выборы в Польше имеют большое значение как индикатор векторов развития региона: укрепится ли проевропейская коалиция государств, или возрастет влияние национал-консервативного лагеря?

Поэтому второй тур может стать не только самым эмоциональным за последние десятилетия, но и будет иметь влияние далеко за пределами польских границ.

Для Украины важно, кто возглавит соседнюю страну, учитывая дальнейшую военную помощь, трансграничные инициативы и региональную безопасность. В более широком контексте Центрально-Восточной Европы, результат выборов в Польше станет маркером направления, в котором движется весь регион – к открытости и сотрудничеству или к изоляционизму и национализму.

Президентские выборы в Польше – это больше, чем выбор главы государства. Это выбор его курса, тона и будущего.

В этой борьбе победит не только кандидат – победит направление, которым будет двигаться польское государство на следующие годы. Это выбор, который может изменить региональный баланс Центрально-Восточной Европы, а также иметь прямое влияние на соседние страны, в частности Украину.