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Африка станет единственным регионом, где будет преобладать молодежь

Рост популярности африканской культуры может сыграть важную роль в экономической трансформации континента, предлагая значительные возможности для большого количества молодого населения. Прогнозируется, что к 2030 году креативные индустрии составят 4% ВВП Африки и до 10% мирового экспорта креативной продукции, создавая более 20 миллионов новых рабочих мест.

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Как я отмечаю в новом отчете, рост креативных индустрий Африки обусловлен двумя основными факторами:

цифровизацией,

демографическими сдвигами.

Однако, чтобы раскрыть полный экономический потенциал сектора, политики должны осуществлять стратегические инвестиции и внедрять целенаправленные реформы.

Цифровые инновации быстро меняют культурный ландшафт Африки, создавая новые пути к экономическому развитию. Расширенный доступ к новым технологиям стимулирует рост платформ цифровых платежей, тогда как социальные сети, потоковые сервисы и онлайн-маркетплейсы снижают барьеры входа для создателей и предпринимателей.

По прогнозам, только искусственный интеллект добавит почти 1,5 триллиона долларов к ВВП континента до 2030 года, трансформируя то, как производится, распределяется и потребляется творческая работа. Между 2016 и 2022 годами Netflix инвестировал 175 миллионов долларов в Южную Африку, Нигерию и Кению, что демонстрирует его уверенность в творческой продукции Африки.

Демографические сдвиги являются одинаково трансформационными, поскольку быстрое расширение среднего класса и потребительской базы Африки стимулирует спрос на местные креативные товары. Ожидается, что к 2060 году средний класс составит более 40% населения континента. В то же время, по прогнозам, молодежное население Африки удвоится к 2050 году, что сделает ее единственным регионом в мире, где увеличивается доля населения трудоспособного возраста.

Кроме расширения внутренних рынков Африки, этот демографический дивиденд готов изменить мировой культурный ландшафт, а африканские творцы будут играть все более влиятельную роль.

Африканские политики должны действовать, чтобы воспользоваться уникальным шансом

Африканские политики должны использовать этот культурный импульс для достижения экономических, социальных целей, а также целей развития. Примечательно, что креативные индустрии, как правило, трудоустраивают большую долю молодежи, чем другие отрасли экономики. Учитывая то, что, по оценкам, по оценкам 11 миллионов молодых африканцев ежегодно будут входить на рынок труда до 2030 года, целенаправленные инвестиции в эти отрасли могут быть очень эффективной стратегией решения проблемы безработицы среди молодежи на континенте.

В таких секторах, как мода, около 90% микро-, малых и средних предприятий работают неформально. Формализация этих предприятий может повысить производительность, расширить доступ к финансированию и способствовать долгосрочному росту. Более структурированная креативная экономика также может способствовать гендерному равенству, особенно в таких странах, как Эфиопия, где женщины составляют примерно 85 – 90% рабочей силы в швейной промышленности.

Препятствия на пути к амбициозной цели

Конечно, для полной реализации потенциала этого сектора необходимо преодолеть значительные препятствия. Сейчас на Африку приходится лишь 1,5% мировой креативной экономики и 5% рабочих мест в культурной и креативной индустрии мира.

Кроме того, сектор сталкивается с постоянными дефицитами финансирования, хроническим недофинансированием и слабой регуляторной базой. Многие африканские правительства выделяют менее 1% своих национальных бюджетов на креативные индустрии.

Защита интеллектуальной собственности также остается ключевой уязвимостью. По оценкам ЮНЕСКО, 50 – 75% доходов от африканского кино и аудиовизуального производства теряются из-за пиратства. Чтобы решить эту проблему, правительства должны усилить законы о борьбе с пиратством и усовершенствовать механизмы обеспечения соблюдения закона.

План действий Африканского Союза по культурным и креативным индустриям является шагом в правильном направлении, но его успех будет зависеть от скоординированного внедрения на национальном уровне, разработки четких рекомендаций по интеллектуальной собственности и более мощного институционального потенциала.

Наряду с реформой интеллектуальной собственности, африканские правительства должны ввести благоприятную для бизнеса политику, адаптированную к уникальным потребностям африканских предпринимателей и творцов. Учитывая высокий уровень неформальности в этом секторе, эти рамки должны быть гибкими и инклюзивными. Ярким примером является система скидок Марокко, которая привлекла международные производства и помогла киноиндустрии страны достичь рекордных доходов в 2023 году.

Доступ к финансированию является чрезвычайно важным. Финансовые меры, введены во время пандемии COVID-19 для поддержки сектора искусств, является полезной моделью того, как прямые государственные инвестиции могут поддерживать креативные индустрии. Стратегические инвестиции в цифровую инфраструктуру также являются критически важными, особенно для электронной коммерции в сфере моды.

Национальные правительства также должны сотрудничать с региональными и международными спонсорами. Обнадеживающе, что Африканский экспортно-импортный банк в прошлом году объявил, что удвоит свои инвестиции – до 2 миллиардов долларов в течение следующих 3 лет – в инициативу Creative Africa Nexus, которая объединяет креативных специалистов и инвесторов со всего континента.

В более широком смысле африканские правительства должны разрабатывать перспективную политику, которая ускорит рост креативных индустрий.

Используя таланты, инновации и предпринимательский дух африканской молодежи, континент имеет потенциал позиционировать свою креативную экономику как мировой двигатель, стимулируя рост ВВП, расширяя культурное влияние и формируя будущее, которое определяется процветанием, управляемым Африкой.