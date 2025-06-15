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Африка стане єдиним регіоном, де переважатиме молодь

Зростання популярності африканської культури може відіграти важливу роль в економічній трансформації континенту, пропонуючи значні можливості для великої кількості молодого населення. Прогнозується, що до 2030 року креативні індустрії становитимуть 4% ВВП Африки та до 10% світового експорту креативної продукції, створюючи понад 20 мільйонів нових робочих місць.

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Як я зазначаю у новому звіті, зростання креативних індустрій Африки зумовлене двома основними факторами:

цифровізацією,

демографічними зрушеннями.

Однак, щоб розкрити повний економічний потенціал сектору, політики повинні здійснювати стратегічні інвестиції та впроваджувати цілеспрямовані реформи.

Цифрові інновації швидко змінюють культурний ландшафт Африки, створюючи нові шляхи до економічного розвитку. Розширений доступ до нових технологій стимулює зростання платформ цифрових платежів, тоді як соціальні мережі, потокові сервіси та онлайн-маркетплейси знижують бар'єри входу для творців та підприємців.

За прогнозами, лише штучний інтелект додасть майже 1,5 трильйона доларів до ВВП континенту до 2030 року, трансформуючи те, як виробляється, розподіляється та споживається творча робота. Між 2016 і 2022 роками Netflix інвестував 175 мільйонів доларів у Південну Африку, Нігерію та Кенію, що демонструє його впевненість у творчій продукції Африки.

Демографічні зрушення є однаково трансформаційними, оскільки швидке розширення середнього класу та споживчої бази Африки стимулює попит на місцеві креативні товари. Очікується, що до 2060 року середній клас становитиме понад 40% населення континенту. Водночас, за прогнозами, молодіжне населення Африки подвоїться до 2050 року, що зробить її єдиним регіоном у світі, де збільшується частка населення працездатного віку.

Окрім розширення внутрішніх ринків Африки, цей демографічний дивіденд готовий змінити світовий культурний ландшафт, а африканські творці відіграватимуть дедалі впливовішу роль.

Африканські політики повинні діяти, щоб скористатися унікальним шансом

Африканські політики повинні використати цей культурний імпульс для досягнення економічних, соціальних цілей, а також цілей розвитку. Примітно, що креативні індустрії, як правило, працевлаштовують більшу частку молоді, ніж інші галузі економіки. З огляду на те, що, за оцінками, 11 мільйонів молодих африканців щорічно входитимуть на ринок праці до 2030 року, цілеспрямовані інвестиції в ці галузі можуть бути дуже ефективною стратегією вирішення проблеми безробіття серед молоді на континенті.

У таких секторах, як мода, близько 90% мікро-, малих та середніх підприємств працюють неформально. Формалізація цих підприємств може підвищити продуктивність, розширити доступ до фінансування та сприяти довгостроковому зростанню. Більш структурована креативна економіка також може сприяти гендерній рівності, особливо в таких країнах, як Ефіопія, де жінки становлять приблизно 85 – 90% робочої сили у швейній промисловості.

Перешкоди на шляху до амбітної цілі

Звичайно, для повної реалізації потенціалу цього сектору необхідно подолати значні перешкоди. Наразі на Африку припадає лише 1,5% світової креативної економіки та 5% робочих місць у культурній та креативній індустрії світу.

Крім того, сектор стикається з постійними дефіцитами фінансування, хронічним недофінансуванням та слабкою регуляторною базою. Багато африканських урядів виділяють менше як 1% своїх національних бюджетів на креативні індустрії.

Захист інтелектуальної власності також залишається ключовою вразливістю. За оцінками ЮНЕСКО, 50 – 75% доходів від африканського кіно та аудіовізуального виробництва втрачаються через піратство. Щоб вирішити цю проблему, уряди повинні посилити закони про боротьбу з піратством та вдосконалити механізми забезпечення дотримання закону.

План дій Африканського Союзу щодо культурних та креативних індустрій є кроком у правильному напрямку, але його успіх залежатиме від скоординованого впровадження на національному рівні, розробки чітких рекомендацій щодо інтелектуальної власності та більш потужного інституційного потенціалу.

Поряд із реформою інтелектуальної власності, африканські уряди повинні запровадити сприятливу для бізнесу політику, адаптовану до унікальних потреб африканських підприємців та творців. Враховуючи високий рівень неформальності в цьому секторі, ці рамки повинні бути гнучкими та інклюзивними. Яскравим прикладом є система знижок Марокко, яка залучила міжнародні виробництва та допомогла кіноіндустрії країни досягти рекордних прибутків у 2023 році.

Доступ до фінансування є надзвичайно важливим. Фінансові заходи, запроваджені під час пандемії COVID-19 для підтримки сектору мистецтв, є корисною моделлю того, як прямі державні інвестиції можуть підтримувати креативні індустрії. Стратегічні інвестиції в цифрову інфраструктуру також є критично важливими, особливо для електронної комерції у сфері моди.

Національні уряди також повинні співпрацювати з регіональними та міжнародними спонсорами. Обнадійливо, що Африканський експортно-імпортний банк минулого року оголосив, що подвоїть свої інвестиції – до 2 мільярдів доларів протягом наступних 3 років – в ініціативу Creative Africa Nexus, яка об’єднує креативних фахівців та інвесторів з усього континенту.

У ширшому сенсі африканські уряди повинні розробляти перспективну політику, яка прискорить зростання креативних індустрій.

Використовуючи таланти, інновації та підприємницький дух африканської молоді, континент має потенціал позиціювати свою креативну економіку як світовий двигун, стимулюючи зростання ВВП, розширюючи культурний вплив та формуючи майбутнє, яке визначається процвітанням, керованим Африкою.