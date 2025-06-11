Вероятно, администрация не будет сообщать правительства их стран о направлении граждан в тюрьму заранее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Что известно о перемещении нелегальных мигрантов в Гуантанамо

В издании, ссылаясь на источники среди американских чиновников, говорят, что начиная с этой недели тысячи иностранцев, которые незаконно находятся в США, планируют выселить на военную базу Соединенных Штатов в Гуантанамо на Кубе. Стоит отметить, что на условиях анонимности источники передали The Washington Post некоторые документы, подтверждающие такие планы.

Среди иностранцев, которых планируют отправить в Гуантанамо – сотни людей из "дружественных" для США европейских стран, в частности из Украины, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции, а также из других частей мира, в частности речь идет о многочисленных мигрантах из Гаити.

По данным источников издания, Белый дом вряд ли сообщит правительства стран, из которых происходят иностранцы, о предстоящем перемещении их граждан на печально известную военную базу. В частности, администрация Трампа не планировала предупреждать близких союзников США, таких как Великобритания, Германия и Франция.

Заметим, что подготовка к такому перемещению предусматривает медицинское обследование 9000 человек для того, чтобы определить, достаточно ли они здоровы для отправки в Гуантанамо.

Добавим, что американская база на Кубе известна как тюрьма для подозреваемых в терроризме и других лиц, заключенных в ходе зарубежных военных кампаний США после терактов 11 сентября 2001 года.

Пока неизвестно, сможет ли база в Гуантанамо разместить 9000 новых заключенных, ведь это будет означать значительное увеличение количества нелегальных мигрантов, которых администрация Трампа уже отправила на базу с начала 2025 года. Однако до сих пор их было несколько сотен.

Заметим, что в январе 2025 года американский лидер объявил, что отправит в Гуантанамо до 30 000 мигрантов. Однако, десятки мигрантов, которых удерживали на этой базе весной, впоследствии отправили обратно в центры содержания в Луизиане. По мнению критиков иммиграционных мер администрации Трампа, это связано с проблемами с вместимостью лагерей в Гуантанамо.

В то же время представители администрации президента США утверждают, что план перемещения нелегальных мигрантов в Гуантанамо необходим из-за необходимости освободить внутренние центры содержания, ведь сейчас они переполнены из-за обещания Трампа осуществить крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в истории Америки.

В документах и планах, с которым ознакомилось The Washington Post, утверждается, что возможности базы Гуантанамо для размещения людей пока якобы "не исчерпаны".

По данным издания, Министерство нацбезопасности намерено "минимизировать" время пребывания заключенных на базе в Гуантанамо, но Белый дом может решить использовать это заведение для более длительного содержания нелегальных мигрантов под стражей.

Авторы материала предполагают, что такие действия Белого дома и отправка тысяч иностранцев в Гуантанамо "вызовут критику со стороны союзников США". Там отмечают, что их будет беспокоить отношение к своим гражданам на военной базе, "которая стала глобальным символом пыток и злоупотреблений" после контртеррористических кампаний, которые Вашингтон провел из-за терактов 11 сентября 2001 года.