Ймовірно, адміністрація не повідомлятиме уряди їхніх країн про направлення громадян до в'язниці заздалегідь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Що відомо про переміщення нелегальних мігрантів до Гуантанамо

У виданні, посилаючись на джерела серед американських чиновників, кажуть, що починаючи з цього тижня тисячі іноземців, які незаконно перебувають у США, планують виселити на військову базу Сполучених Штатів в Гуантанамо на Кубі. Варто зазначити, що на умовах анонімності джерела передали The Washington Post деякі документи, що підтверджують такі плани.

Серед іноземців, яких планують відправити у Гуантанамо – сотні людей з "дружніх" для США європейських країн, зокрема з України, Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини, а також з інших частин світу, зокрема мова йде про численних мігрантів з Гаїті.

За даними джерел видання, Білий дім навряд чи повідомить уряди країн, з яких походять іноземці, про майбутнє переміщення їхніх громадян на сумнозвісну військову базу. Зокрема, адміністрація Трампа не планувала попереджати близьких союзників США, таких як Велика Британія, Німеччина та Франція.

Зауважимо, що підготовка до такого переміщення передбачає медичне обстеження 9000 осіб для того, щоб визначити, чи достатньо вони здорові для відправки у Гуантанамо.

Додамо, що американська база на Кубі відома як в’язниця для підозрюваних у тероризмі та інших осіб, ув’язнених в ході закордонних військових кампаній США після терактів 11 вересня 2001 року.

Наразі невідомо, чи зможе база у Гуантанамо розмістити 9000 нових ув’язнених, адже це означатиме значне збільшення кількості нелегальних мігрантів, яких адміністрація Трампа вже відправила на базу від початку 2025 року. Проте досі їх було кілька сотень.

Зауважимо, що в січні 2025 року американський лідер оголосив, що відправить у Гуантанамо до 30 000 мігрантів. Однак, десятки мігрантів, яких утримували на цій базі навесні, згодом відправили назад до центрів утримання в Луїзіані. На думку критиків імміграційних заходів адміністрації Трампа, це пов’язано з проблемами з місткістю таборів у Гуантанамо.

Водночас представники адміністрації президента США стверджують, що план переміщення нелегальних мігрантів у Гуантанамо необхідний через потребу звільнити внутрішні центри утримання, адже наразі вони переповнені через обіцянку Трампа здійснити найбільшу депортацію нелегальних мігрантів в історії Америки.

У документах і планах, з яким ознайомилося The Washington Post, стверджується, що можливості бази Гуантанамо для розміщення людей поки що нібито "не вичерпані".

За даними видання, Міністерство нацбезпеки має намір "мінімізувати" час перебування ув’язнених на базі в Гуантанамо, але Білий дім може вирішити використовувати цей заклад для тривалішого утримання нелегальних мігрантів під вартою.

Автори матеріалу припускають, що такі дії Білого дому і відправлення тисяч іноземців у Гуантанамо "викличуть критику з боку союзників США". Там зазначають, що їх турбуватиме ставлення до своїх громадян на військовій базі, "яка стала глобальним символом тортур і зловживань" після контртерористичних кампаній, які Вашингтон провів через теракти 11 вересня 2001 року.