Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Цю інформацію журналістам надали 2 високопоставлених чиновників Білого дому.

Що містилося у листі Меланії Трамп до Путіна?

Джерела зазначили, що листа Меланії Трамп під час саміту Володимиру Путіну особисто вручив президент США Дональд Трамп.

Зміст листа першої леді США не розкривають. Відомо лише, що йшлося про викрадання українських дітей унаслідок війни. Самої Меланії Трамп під час саміту Трампа і Путіна на Алясці – не було.

До слова, Дональд Трамп зазначав, що Меланія Трамп знає особисто Володимира Путіна, і російський президент "подобається" їй. Водночас, як сказав президент США, Меланію непокоїть той факт, що глава Кремля бомбардує українські міста та вбиває мирних людей.

Цікаво, що Меланія Трамп стала несподіваною союзницею України у питанні війни. Перша леді США підтримує нашу країну і нагадує Дональду Трампу про наслідки російських ударів по українських містах.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Меланія чітко висловила свою незгоду з російською агресією. Вона також називала вбивства мирних українців "жахливими" і "трагічними".