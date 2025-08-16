Президент США подчеркнул, что они с Путиным говорили и о мирном соглашении, и о гарантиях безопасности, и об обменах территориями. И согласились по многим вопросам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

К теме Теперь все зависит от Зеленского, – Трамп подвел итоги встречи с Путиным

Президент США на вопрос о том, будет ли предусматривать мирное соглашение, в частности обмены территориями, гарантии безопасности и т.д.: – отметил: "Это то, о чем мы говорили, и мы о многом согласились".

По его мнению, Украина и Россия уже достаточно близки к мирному соглашению, и теперь Украина должна согласиться.

"Возможно, они скажут "нет", потому что Байден раздавал деньги, как конфеты. А Европа дала ему много денег. Знаете, мы дали ему 350 миллиардов долларов. Европа дала им гораздо меньше, но все равно немало – 100 миллиардов долларов", – добавил Трамп.

Также он в очередной раз назвал его встречу с Путиным "теплой". Хотя Путин "жесткий, но сильный парень", но они нашли общий язык.

Смотрите видео прямой речи Трампа по вопросам на встрече с Путиным

President Trump to @seanhannity после исторического саммита с Путиным: "Встреча была очень теплой встречей между двумя очень важными странами, и это очень хорошо, когда они ладят. Я думаю, что мы довольно близки к сделке. Теперь смотрите, Украина должна согласиться на нее" pic.twitter.com/N4xYu7X06r - Fox News (@FoxNews) 16 августа, 2025

Еще перед саммитом на Аляске Трамп говорил, что не намерен обсуждать с Путиным любые возможные разделы территории. Зато цель саммита на Аляске – прекращение огня в Украине. Относительно гарантий безопасности, как заявил президент США, они не должны быть реализованы в рамках НАТО.