По словам американского лидера, он идет на встречу с Путиным с целью обеспечения прекращения огня в Украине. Об этом заявили два европейских чиновника и еще три человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

По какому вопросу согласились Трамп и лидеры Европы?

Как отмечает издание, Трамп и европейские лидеры согласились, что прекращение огня в Украине должно быть достигнуто до начала мирных переговоров. Правда, у некоторых европейских лидеров якобы сложилось впечатление, что Трамп не слишком оптимистичен относительно результатов своей встречи с Путиным.

В Украине и Европе опасаются, что Трамп и Путин могут договориться о территориальном разделе Украины в рамках мирного соглашения. А после начнут оказывать давление на Украину, чтобы она согласилась. Такие мысли возникли после заявления президента США об обмене территориями.

В то же время источники NBC News среди европейских чиновников убеждают: все лидеры согласились с тем, что Украина должна быть включена в переговоры и именно она должна решать, на какие территориальные уступки идти. Кроме того, лидеры Европы имеют общее мнение: если Путин не согласится на прекращение огня, Трамп, вероятно, введет новые санкции против России.

Еще два источника СМИ сообщили, что европейские лидеры поехали с позитивным настроем относительно планов Трампа на встречу с Путиным. Один из них отметил, что достижение прекращения огня должно стать приоритетом для Трампа на этой встрече. Другой выразил уверенность, что украинская территория не будет обсуждаться без участия Украины.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отметила, что официальный Вашингтон не обсуждает подробности личных дипломатических разговоров президента. Однако, по ее словам, Трамп четко дал понять, что хочет положить конец этой войне и прекратить убийства, и встреча с Путиным станет важным моментом в этом процессе.

Какие официальные заявления звучали по итогам разговора с Трампом?

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что Трамп подчеркивал: любые территориальные вопросы могут решаться только путем переговоров с Украиной. То есть интересы Киева учтут. А вопрос оккупированных Россией территорий неотделим от гарантий безопасности, "которые будут предоставлены остальной Украине и Европе".

"И они не могут обсуждаться без присутствия украинского президента за столом переговоров", – добавил Макрон.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивал, что должны быть гарантии безопасности для Украины. И Трамп сказал, что поддерживает это.

К слову, хозяин Белого дома анонсировал еще одну встречу, на которой должны присутствовать не только он и Путин, а и президент Зеленский.