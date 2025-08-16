От самолета до места встречи с Трампом российский диктатор шел по красной дорожке. Ее расстелили американские военные, передает 24 Канал.

Как дочь Келлога отреагировала на прием Путина в Анкоридже?

Меган Моббс возмутило то, что красную дорожку перед Путиным поручили расстилать американским солдатам в форме. Дочь спецпредставителя Трампа по вопросам Украины заявила, что автор этой идеи должен понести ответственность.

Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания красной дорожки для одного из наших главных противников. Точка. Ужасное решение, и тот, кто его принял, должен нести последствия,

– написала Меган в соцсети "Х".

К слову, Кит Келлог не принимал участия в саммите на Аляске. Его не захотели там видеть россияне, потому что они считают, что тот симпатизирует Украине.