Від літака до місця зустрічі з Трампом російський диктатор йшов червоною доріжкою. Її розстелили американські військові, передає 24 Канал.

Як донька Келлога відреагувала на прийом Путіна в Анкориджі?

Меган Моббс обурило те, що червону доріжку перед Путіним доручили розстеляти американським солдатам у формі. Донька спецпредставника Трампа з питань України заявила, що автор цієї ідеї має понести відповідальність.

Американських солдатів у формі не слід було використовувати для розстелення червоної доріжки для одного з наших головних супротивників. Крапка. Жахливе рішення, і той, хто його прийняв, має нести наслідки,

– написала Меган у соцмережі "Х".

До слова, Кіт Келлог не брав участі у саміті на Алясці. Його не захотіли там бачити росіяни, бо вони вважають, що той симпатизує Україні.