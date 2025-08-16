Американський лідер, який часто понад годину відповідає на запитання журналістів, говорив менше ніж чотири хвилини, після чого швидко зійшов зі сцени. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Як минула зустріч Трампа та Путіна?

У матеріалі видання йдеться, що з червоною килимовою доріжкою, теплим рукостисканням і військовим парадом Трамп влаштував Путіну "героїчний прийом", коли диктатор уперше за багато років ступив на американську землю.

Проте за трохи менше ніж чотири години ця "дружня атмосфера" зникла, змінившись різким і незграбним спільним виступом. Під час нього із серйозними обличчями лідери вийшли на сцену завчасно, не маючи жодних оголошень.

Журналісти зазначають, що день розпочався "у веселій атмосфері", коли Трамп привітав Путіна з властивою йому театральністю. Він аплодував, коли Путін йшов до нього злітно-посадковою смугою, а потім поплескав очільника Кремля по руці під час привітання.

Трамп, здавалося, навіть ненадовго розсміявся, перш ніж вони обоє увійшли до броньованого автомобіля президента США, відомого як The Beast, що в перекладі з англійської означає "Звір". Зазначається, що вони поїхали без перекладача, що стало незвичним порушенням правил безпеки та дипломатичного протоколу.

У WP кажуть, що теплота привітання викликала шок в Україні та Європі, адже вона різко контрастувала з прийомом, який український президент Володимир Зеленський отримав у Білому домі в лютому. За кілька годин до саміту Трамп висловив оптимізм з приводу того, що йому вдасться досягти угоди, яка принесе мир в Україну.

І хоча під час спільного виступу з Путіним президент США намагався надати подіям дня успішного відтінку, на його обличчі було видно невдоволення. Він поділився лише кількома деталями про те, що обговорював з російським диктатором, і сказав, що його наступними кроками будуть дзвінки лідерам НАТО і Зеленському.

У статті йдеться, що Путін домігся багатьох своїх цілей, просто отримавши запрошення на зустріч із Трампом. Він сказав, що у нього склалися "хороші стосунки" з президентом США, і підтримав заяву Трампа про те, що "Росія ніколи б не вторглася в Україну", якби той був президентом у 2022 році.

Ця зустріч дала Путіну можливість висловити свої часто повторювані думки про те, що він називає "корінними причинами" війни – нібито "загрози безпеці Росії" з боку "ворожої України".

Проте журналісти звернули увагу, що коли Путін вимовляв ці слова, Трамп виглядав втомленим. Диктатор завершив свій виступ англійською мовою, заявивши з широкою посмішкою на обличчі, що вони скоро побачаться і наступна зустріч нібито буде в Москві. Трамп сказав, що це цікава ідея і що він, можливо, "отримає за це багато критики".

Зауважимо, що поїздка Путіна на Аляску стала першим візитом очільника Кремля на західну землю з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Відтоді диктатор піддається широкому засудженню і перебуває під арештом Міжнародного кримінального суду.

Саміт став першим візитом Путіна до США з 2007 року, за винятком однієї поїздки до Нью-Йорка для участі в засіданні ООН. На цьому тлі перші моменти саміту стали відходом від десятиліть політики США щодо Росії та вразили експертів із зовнішньої політики.

Путін, здавалося, насолоджувався привітанням, поки не зіткнувся з пресою. Ймовірно, це пов'язано з тим, що в Росії пресконференції президента ретельно режисеруються, а запитання журналістів зазвичай проходять попередній відбір.

Диктатор виглядав явно ніяково, коли репортери ставили запитання перед початком переговорів, зокрема про загибель мирних жителів в Україні. Він хмурився, знизував плечима і корчив пики, а потім крикнув у відповідь журналістам.

Проте російські пропагандисти захоплено відреагували на прийом їхнього лідера. Вони схарактеризували синхронний вихід Трампа і Путіна з літаків як "дуже важливий елемент" зустрічі, що нібито "демонструє, як два президенти наголошують на координації та необхідності спільної роботи".

Натомість, коли зустріч раптово закінчилася, російська пропаганда "замазала" зміну тону і продовжила наголошувати на "теплому прийомі" очільника Кремля.

Нагадаємо, що зустріч Путіна та Трампа тривала приблизно 3 години. Після неї президенти дали пресконференцію, яка тривала всього 11 хвилин, з яких 8 говорив Путін. Як Путін, так і Трамп позитивно оцінили переговори.

Після консультацій у форматі "три-на-три" мала відбутися зустріч у розширеному форматі. Також був запланований спільний обід. Однак всі заходи скасували.