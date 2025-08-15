Путіна зустрічали американські військові. Прои це пише 24 Канал з посиланням на трансляцію саміту.

Як зустріли літак Путіна на авіабазі в Анкориджі?

Близько 21:55 літак Володимира Путіна приземлився на авіабазі, де пройде його зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Ця зустріч дозволила російському диктатору частково вийти з ізоляції, адже це перша зустріч президентів із початку повномасштабної війни.

Від літака до точки зустрічі з Трампом Путін йшов червоною доріжкою. Її розстелили американські військові. У мережі обурилися фактом того, що Путіна зустрічають із почестями. Однак такі дії зумовлені дипломатичними нормами.

Із аеродрома Трамп і Путін поїхали на одному авто. Перед цим президенти потиснули один одному руки та зробили спільне фото. Кілька журналістів встигли поставити лідерам питання, однак наразі вони на них не відповідали. Цікаво, що коли в російського диктатора запитали, коли він припинить вбивати цивільних, Путін вдав, що не почув запитання.

Нагадаємо, під час переговорів Дональд Трамп хоче досягти швидкого припинення вогню. Перед зустріччю американський президент сказав, що "засмутиться", якщо 15 серпня цього не вдасться досягти. сьогодні.