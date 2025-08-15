Путіна зустрічали американські військові. Прои це пише 24 Канал з посиланням на трансляцію саміту.
Як зустріли літак Путіна на авіабазі в Анкориджі?
Близько 21:55 літак Володимира Путіна приземлився на авіабазі, де пройде його зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Ця зустріч дозволила російському диктатору частково вийти з ізоляції, адже це перша зустріч президентів із початку повномасштабної війни.
Від літака до точки зустрічі з Трампом Путін йшов червоною доріжкою. Її розстелили американські військові. У мережі обурилися фактом того, що Путіна зустрічають із почестями. Однак такі дії зумовлені дипломатичними нормами.
Із аеродрома Трамп і Путін поїхали на одному авто. Перед цим президенти потиснули один одному руки та зробили спільне фото. Кілька журналістів встигли поставити лідерам питання, однак наразі вони на них не відповідали. Цікаво, що коли в російського диктатора запитали, коли він припинить вбивати цивільних, Путін вдав, що не почув запитання.
Нагадаємо, під час переговорів Дональд Трамп хоче досягти швидкого припинення вогню. Перед зустріччю американський президент сказав, що "засмутиться", якщо 15 серпня цього не вдасться досягти. сьогодні.
"Я хочу побачити припинення вогню швидко. Я не знаю, чи це станеться сьогодні, але я не буду радий, якщо це не станеться сьогодні. Усі казали, що це не може бути сьогодні, але я просто кажу, що хочу, щоб вбивства припинилися,
– прокоментував Трамп.
Для чого потрібні переговори Путіна та Трампа?
Мотивація Дональда Трампа для зустрічі зрозуміла – він робить кроки для завершення війни та хоче домовитися про завершення війни в Україні.
У Росії думки з цього приводу інші. Як припустив політолог Ігор Рейтерович у коментарі 24 Каналу, росіяни своєю чергою сподіваються на обговорення низки інших економічних питань паралельно з темою війни в Україні.
До слова, існує ризик, що переговори на Алясці можуть стати дипломатичною пасткою для України, якщо рішення будуть ухвалені без її участі та не враховуватимуть її суверенітет та безпеку. Більше про те, що означають переговори Трампа і Путіна, читайте в нашій аналітичній статті.