Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що росіяни не мають на лінії зіткнення жодного оперативного прориву. Також він пояснив останні дії ворога у Донецькій області.

Вплив на який ресурс росіян може значно їх послабити?

Федоренко наголосив, що в цей час на Донеччині буяє природа і це дозволяє ворогу, переодягненому, зокрема у цивільну одежу, рухатися пішим ходом, намагаючись просочитися між українських бойових порядків. А потім він виринає в тій чи іншій зоні.

Водночас для того, щоб ослабити противника, потрібно вплинути на його можливість отримувати додатковий ресурс для найму військовослужбовців, які братимуть участь у бойових діях проти України.

Російська армія – наймана, противник майже не проводить примусову мобілізацію. Для свого війська він залучає асоціальні елементи, яких десь затримують і відправляють на війну, і тих, хто позбавлений волі. Крім того, росіяни охоче йдуть воювати проти України за підйомні, а також за потенційну компенсацію, яку можуть отримати їхні сім'ї після того, як вони зазнають поранення або будуть знищені українським військом на полі бою,

– наголосив він.

Тому для того, щоб Росія не мала можливості вербувати найманців, платити їм компенсацію, виготовлювати "Шахеди", ракетне озброєння, має бути, на його думку, двосторонній рух.

По-перше, економічний тиск на Росію. Це, за словами командира полку, залежить від Дональда Трампа, який може закрутити для росіян нафтовий вентиль. Завдяки йому наповнюється нафтодоларом російсько-окупаційний бюджет.

По-друге, можливість для України розвивати власні технології. Саме українські безпілотники щоночі уражають військові об'єкти на території Росії. А також – розвиток української ракетної програми.

Добре відомо, що українські ракети певного класифікатора вже літають. Пам'ятаємо "Москву", яка втонула. Є інші ракети, які перебувають на фінальній стадії розробки та мають уражати військові цілі на російській території,

– підкреслив Юрій Федоренко.

До того часу, доки Україна розгортає свою ракетну програму, дуже важливо, як відзначив командир полку, щоб європейські партнери і США дали можливість оборонятися Києву високоточною зброєю, яка б знищувала склади та виробничі спроможності Росії.

Тому що, чим більше дронів і ракет буде ліквідовано на російській території, тим менше російської зброї прилетить до України. А та, що прилетить у наш повітряний простір, буде збито перехоплювачами стаціонарних, портативних засобів протиповітряної оборони і бойовою авіацією.

Відповідно зараз дуже важливо, на його думку, щоб позиція Трампа була суттєвою.

Зазначимо, що 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" проводить збір на дрони на оптоволокні, які вкрай необхідні для виконання важливих завдань. Юрій Федоренко розповів, що завдяки державному фінансуванню, полк "Ахіллес" закупив номенклатури БпЛА, які потрібні в поточний момент для виконання бойових завдань – за винятком дронів на оптоволокні. Цим дронам не страшний РЕБ, вони можуть працювати в умовах складного радіогоризонту і діставати противника там, де інші вогневі засоби не здатні це зробити.

