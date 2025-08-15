Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что россияне не имеют на линии соприкосновения ни одного оперативного прорыва. Также он объяснил последние действия врага в Донецкой области.

К теме Путину на встречу с Трампом подготовили карту Донетчины: в ЦПИ назвали замысел врага

Влияние на какой ресурс россиян может значительно их ослабить?

Федоренко отметил, что в это время в Донецкой области буяет природа и это позволяет врагу, переодетому, в частности в гражданскую одежду, двигаться пешим ходом, пытаясь просочиться между украинских боевых порядков. А потом он выныривает в той или иной зоне.

В то же время для того, чтобы ослабить противника, нужно повлиять на его возможность получать дополнительный ресурс для найма военнослужащих, которые будут участвовать в боевых действиях против Украины.

Российская армия – наемная, противник почти не проводит принудительную мобилизацию. Для своего войска он привлекает асоциальные элементы, которые где-то задерживают и отправляют на войну, и тех, кто лишен свободы. Кроме того, россияне охотно идут воевать против Украины за подъемные, а также за потенциальную компенсацию, которую могут получить их семьи после того, как они получат ранения или будут уничтожены украинским войском на поле боя,

– подчеркнул он.

Поэтому для того, чтобы Россия не имела возможности вербовать наемников, платить им компенсацию, изготавливать "Шахемы", ракетное вооружение, должно быть, по его мнению, двустороннее движение.

Во-первых, экономическое давление на Россию. Это, по словам командира полка, зависит от Дональда Трампа, который может закрутить для россиян нефтяной вентиль. Благодаря ему наполняется нефтедолларом российско-оккупационный бюджет.

Во-вторых, возможность для Украины развивать собственные технологии. Именно украинские беспилотники каждую ночь поражают военные объекты на территории России. А также – развитие украинской ракетной программы.

Хорошо известно, что украинские ракеты определенного классификатора уже летают. Помним "Москву", которая утонула. Есть другие ракеты, которые находятся на финальной стадии разработки и должны поражать военные цели на российской территории,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

К тому времени, пока Украина разворачивает свою ракетную программу, очень важно, как отметил командир полка, чтобы европейские партнеры и США дали возможность обороняться Киеву высокоточным оружием, которое бы уничтожало склады и производственные возможности России.

Потому что, чем больше дронов и ракет будет ликвидировано на российской территории, тем меньше российского оружия прилетит в Украину. А то, что прилетит в наше воздушное пространство, будет сбито перехватчиками стационарных, портативных средств противовоздушной обороны и боевой авиацией.

Соответственно сейчас очень важно, по его мнению, чтобы позиция Трампа была существенной.

Отметим, что 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" проводит сбор на дроны на оптоволокне, которые крайне необходимы для выполнения важных задач. Юрий Федоренко рассказал, что благодаря государственному финансированию, полк "Ахиллес" закупил номенклатуры БПЛА, которые нужны в текущий момент для выполнения боевых задач – за исключением дронов на оптоволокне. Этим дронам не страшен РЭБ, они могут работать в условиях сложного радиогоризонта и доставать противника там, где другие огневые средства не способны это сделать.

Приобщиться к сбору на дроны на оптоволокне для 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" можно по ссылке. Карта: 4441 1111 2549 6780