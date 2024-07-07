В интервью Натальи Мосейчук командующий ВМС подчеркнул, что после затопления крейсера для наших партнеров исчезла "красная линия". Они увидели, на что способны украинские силы, и решили увеличить помощь.

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"Хорошо горит"

По словам Алексея Неижпапы, первым об эффективном попадании в крейсер ему рассказал командующий шестого флота.

Когда мы попали в крейсер, я получил эсэмэску от командующего шестого флота. Он мне пишет: "Алексей, хорошо горит",

– вспоминает вице-адмирал.

Командующий говорит, что тогда он не знал, удалось ли поразить корабль. Потому что не было соответствующих средств, которые бы позволили точно сказать, что происходит с "Москвой".

На сообщение коллеги Неижпапа ответил. Он написал ему: "Теперь твоя очередь".

"Эсэмэсками пошутили между собой в этот день", – рассказал военный.

Справка: Вечером 13 апреля 2022 года, в ракетный крейсер "Москва" попали две ракеты Р-360 ""Нептун" берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун". В результате удара корабль получил значительные повреждения. Удар был в левый борт, при этом внимание корабля отвлекал украинский БпЛА "Байрактар ТБ2". Предварительно, сначала "Байрактары" провели обстрел радаров, которые в результате обстрела были выведены из строя, а уже после этого состоялась атака "Нептунами".