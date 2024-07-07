В інтерв'ю Наталії Мосейчук командувач ВМС підкреслив, що після затоплення крейсера для наших партнерів зникла "червона лінія". Вони побачили, на що здатні українські сили, і вирішили збільшити допомогу.

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"Гарно горить"

За словами Олексія Неїжпапи, першим про ефективне влучання у крейсер йому розповів командувач шостого флоту.

Коли ми влучили в крейсер, я отримав есемеску від командувача шостого флоту. Він мені пише: "Олексію, гарно горить",

– пригадує віцеадмірал.

Командувач каже, що тоді він не знав, чи вдалося уразити корабель. Бо не було відповідних засобів, які б дозволили точно сказати, що відбувається з "Москвою".

На повідомлення колеги Неїжпапа відповів. Він написав йому: "Тепер твоя черга".

"Есемесками пожартували між собою в цей день", – розповів військовий.

Довідка: Увечері 13 квітня 2022 року, в ракетний крейсер "Москва" влучили дві ракети Р-360 "Нептун" берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун". Внаслідок удару корабель отримав значні ушкодження. Удар був у лівий борт, при цьому увагу корабля відволікав український БпЛА "Байрактар ТБ2". Попередньо, спершу "Байрактари" провели обстріл радарів, які внаслідок обстрілу були виведені з ладу, а вже після цього відбулася атака "Нептунами".