Как Трамп хочет давить на Россию?

Трамп заявил, что экономика России "воняет", а падение цен на нефть нанесет удар по военной машине российского диктатора Владимир Путина, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Путин перестанет убивать людей, если цены на энергоносители упадут еще на 10 долларов за баррель. У него не будет выбора, потому что его экономика воняет,

– сказал Трамп.

Эти заявления Трампа свидетельствуют о резком ухудшении отношений между США и Россией, которые были достаточно стабильными с момента инаугурации Трампа.

По словам издания, Трамп потерял терпение из-за нежелания Путина идти на мирное соглашение с Украиной.

Важно! Ранее Трамп поставил Москве ультиматум о достижении перемирия. На прошлой неделе он сократил его срок с 50 до 10-12 дней. Если Россия проигнорирует требования, США ударят 100% тарифами по ее торговым партнерам.

Против кого направит санкции Трамп?

Первой под удар разрушительных тарифов США может попасть Индия, которая активно закупает дешевую российскую нефть.

На прошлой неделе американский президент ввел 25% на импорт индийских товаров в США.

При этом он пригрозил наказать Нью-Дели еще сильнее, обвинив Индию в том, что она якобы покупает нефть у России, а затем перепродает ее, получая высокие прибыли.

Во вторник Трамп добавил, что может повысить ставки тарифов для Индии в течение 24 часов.

Индия не была хорошим торговым партнером... Мы остановились на 25%, но, думаю, в течение следующих 24 часов повышу ее значительно, потому что они покупают российскую нефть, питают военную машину, и если они это будут делать, я не буду доволен,

– подчеркнул Трамп.

Стоит знать! Россия отреагировала на угрозы Индии. В Москве заявили, что Нью-Дели вольны сами выбирать торговых партнеров, а США, мол, пытаются "заставить страны отказаться от торговли с Россией".