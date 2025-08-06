Как Трамп хочет давить на Россию?
Трамп заявил, что экономика России "воняет", а падение цен на нефть нанесет удар по военной машине российского диктатора Владимир Путина, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.
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Путин перестанет убивать людей, если цены на энергоносители упадут еще на 10 долларов за баррель. У него не будет выбора, потому что его экономика воняет,
– сказал Трамп.
- Эти заявления Трампа свидетельствуют о резком ухудшении отношений между США и Россией, которые были достаточно стабильными с момента инаугурации Трампа.
- По словам издания, Трамп потерял терпение из-за нежелания Путина идти на мирное соглашение с Украиной.
Важно! Ранее Трамп поставил Москве ультиматум о достижении перемирия. На прошлой неделе он сократил его срок с 50 до 10-12 дней. Если Россия проигнорирует требования, США ударят 100% тарифами по ее торговым партнерам.
Против кого направит санкции Трамп?
Первой под удар разрушительных тарифов США может попасть Индия, которая активно закупает дешевую российскую нефть.
- На прошлой неделе американский президент ввел 25% на импорт индийских товаров в США.
- При этом он пригрозил наказать Нью-Дели еще сильнее, обвинив Индию в том, что она якобы покупает нефть у России, а затем перепродает ее, получая высокие прибыли.
- Во вторник Трамп добавил, что может повысить ставки тарифов для Индии в течение 24 часов.
Индия не была хорошим торговым партнером... Мы остановились на 25%, но, думаю, в течение следующих 24 часов повышу ее значительно, потому что они покупают российскую нефть, питают военную машину, и если они это будут делать, я не буду доволен,
– подчеркнул Трамп.
Стоит знать! Россия отреагировала на угрозы Индии. В Москве заявили, что Нью-Дели вольны сами выбирать торговых партнеров, а США, мол, пытаются "заставить страны отказаться от торговли с Россией".