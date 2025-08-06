Як Трамп хоче тиснути на Росію?
Трамп заявив, що економіка Росії "смердить", а падіння цін на нафту завдасть удару по військовій машині російського диктатора Володимир Путіна, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.
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Путін перестане вбивати людей, якщо ціни на енергоносії впадуть ще на 10 доларів за барель. У нього не буде вибору, тому що його економіка смердить,
– сказав Трамп.
- Ці заяви Трампа свідчать про різке погіршення відносин між США та Росією, які було досить стабільними з моменту інавгурації Трампа.
- За словами видання, Трамп втратив терпіння через небажання Путіна йти на мирну угоду з Україною.
Важливо! Раніше Трамп поставив Москві ультиматум про досягнення перемир'я. Минулого тижня він скоротив його термін з 50 до 10-12 днів. Якщо Росія проігнорує вимоги, США вдарять 100% тарифами по її торгових партнерах.
Проти кого спрямує санкції Трамп?
Першою під удар руйнівних тарифів США може потрапити Індія, яка активно закуповує дешеву російську нафту.
- Минулого тижня американський президент запровадив 25% на імпорт індійських товарів до США.
- При цьому він пригрозив покарати Нью-Делі ще дужче, звинувативши Індію в тому, що вона нібито купує нафту в Росії, а потім перепродує її, отримуючи високі прибутки.
- У вівторок Трамп додав, що може підвищити ставки тарифів для Індії протягом 24 годин.
Індія не була хорошим торговим партнером… Ми зупинилися на 25%, але, думаю, протягом наступних 24 годин підвищу її значно, тому що вони купують російську нафту, живлять військову машину, і якщо вони це робитимуть, я не буду задоволений,
– наголосив Трамп.
Варто знати! Росія відреагувала на погрози Індії. У Москві заявили, що Нью-Делі вільні самі обирати торгових партнерів, а США, мовляв, намагаються "примусити країни відмовитися від торгівлі з Росією".