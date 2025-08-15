Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

Що планує Путін на зустріч з Трампом?

Як зазначив Коваленко, начальник російського Генштабу Валерій Герасимов підготував Путіну на зустріч з Трампом карту Донеччини, де будуть відмічені шляхи просування ДРГ груп.

Керівник ЦПД зазначає, що задум росіян – переконувати США, що просування дрг демонструють здатність армії Росії обвалити фронт і здійснити швидкий ривок на Донецькому напрямку, "нібито в них все вже вирішено".

"Звісно ж, ніхто не планує уточнювати, де дрг по 3-5 людей, а де питання закріплення та утримання ділянок фронту", – додав Коваленко.

Він зазначив, що, насправді ж, ситуація на фронті складна, і у ворога немає можливості швидко дійти до Краматорська і Словʼянська, як вони це намагаються вдавати. І також загарбники не окупували Покровськ, і Костянтинівку, які в планах противника мали б бути окупованими ще в 2024.

Втім, годувати брехнею американців Путін справді планує,

– підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, Трамп та Путін зустрінуться на об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон на північній околиці найбільш населеного міста Аляски – Анкориджа.

Додамо, що на вулицях міста відбувся мітинг на підтримку України та проти прильоту російського диктатора до США, організований громадською організацією Stand Up Alaska. Протестувальники зібралися з українськими прапорами та плакатами. Автомобілі, що проїжджали повз, сигналили на знак підтримки. Крім цього, на повну гучність ввімкнули український гімн.