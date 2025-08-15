15 серпня, у день саміту, запланований ще одна акція, але уже іншої організації. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на SkyNews.

Як проходив мітинг на Алясці?

Голова Stand Up Alaska заявила, що кілька сотень мітингарів виступають проти приїзду авторитарних диктаторів на Аляску.

Він (Путін – 24 Канал) – воєнний злочинець, і йому немає місця на американській землі,

– наголосила вона.

Мітинг в Анкориджі / Фото із соцмереж

Протестувальники зібралися з українськими прапорами, соняшниками та плакатами. Автомобілі, що проїжджали повз, сигналили на знак підтримки. Також на повну гучність включили український гімн.

Мітинг проти приїзду Путіна на Аляску: дивіться відео

На величезному банері, який тримали близько десяти людей, було написано: "Україна та Аляска – росіяни ніколи більше!", на інших – "Повна перемога України", "Загарбники не мають права голосу" тощо.

Мітинг в Анкориджі: дивіться відео

По місту також з'явилися банери в синьо-жовтих кольорах.

Адже Аляска колись була частиною Російської імперії, лише 158 років тому її купили США.

Тим часом поліція Анкориджа активно посилює заходи безпеки на тлі демонстрацій у місті.