Повідомляє 24 Канал з посиланням на графік Білого дому, який поширив ресурс Roll Call.
Дивіться також Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни
Зустріч між президентом США Дональдом Трампом та главою Кремля Володимиром Путіним має відбутися вже сьогодні, 15 серпня. У Білому домі повідомили, о 22:00 за Києвом розпочнеться двостороння програма за участі російського лідера.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на графік Білого дому, який поширив ресурс Roll Call.
Дивіться також Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни