Радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков повідомив, що зустріч Путіна і Трампа розпочнеться о 22:30 з бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів, передає 24 Канал.
Що відомо про деталі зустрічі Путіна і Трампа?
Політики після розмови віч-на-віч продовжать переговори за робочим сніданком. Тривалість переговорів лідерів Росії та США залежатиме від того, як піде дискусія.
За підсумками саміту Путін та Трамп дадуть спільну пресконференцію для ЗМІ.
Також у Кремлі назвали склад російської делегації. До неї увійшли:
- очільник МЗС Сергій Лавров;
- радник Путіна Юрій Ушаков;
- міністр оборони Андрій Білоусов;
- ключовий перемовник та гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв;
- міністр фінансів Антон Сілуанов.
За словами Ушакова, переговори Путіна та Трампа у складі делегацій відбудуться за формулою "5 на 5".
"Центральною темою саміту Путіна та Трампа буде врегулювання української кризи, але торкнуться й інших тем", – заявив російський чиновник.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про виліт спецборту з Москви до Анкориджа. Російські ЗМІ пишуть про те, що на судні може бути одна з передових груп, що займаються підготовкою саміту між Путіним і Трампом.