Зеленський, на її думку, повинен бути на цих переговорах, де б вони не були. Про це угорська парламентарка та співзасновниця партії "Гуманісти" Каталін Чех розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Зеленський повинен бути на переговорах Трампа і Путіна

За її словами, якщо зустріч дійсно відбудеться, важливо, щоб переговори не обмежувалися лише двосторонньою дискусією між Трампом та Путіним, а включали президента України Володимира Зеленського. Чех підкреслила, що встановлення справедливого миру, який буде чесним щодо українців, є надзвичайно важливим.

Якщо вони захочуть зустрітися на Місяці, в Антарктиді чи в будь-якій іншій країні – я тільки вітатиму це. Це якраз той формат, у якому угорський уряд мав би відіграти свою роль. І якщо Орбан справді зробить це, то він виглядатиме як миротворець – як він часто заявляє – а не як підбурювач війни. Тому що без присутності України за столом переговорів неможливо досягти справжнього миру,

– зазначила вона.

Що Чех каже про орбанівську пропаганду в Угорщині?