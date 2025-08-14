Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков, сообщил Ушаков.

Программа встречи Путина и Трампа на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон на Аляске согласована.

По итогам встречи Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию для СМИ.

Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев вошли в состав делегации РФ на саммите на Аляске, сообщили в Кремле.

Переговоры Путина и Трампа в составе делегаций состоятся по формуле "5 на 5", отметил Ушаков.

Состав американской делегации на переговорах Путина и Трампа тоже определен, но будет правильнее, чтобы ее озвучила американская сторона, сообщил Ушаков.

Центральной темой саммита Путина и Трампа будет урегулирование украинского кризиса, но коснутся и других тем, подчеркнул Ушаков.