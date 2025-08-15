Сообщает 24 Канал со ссылкой на календарь Белого дома.
Смотрите также Путин и Трамп на Аляске: чего Украине ждать от переговоров и какие сценарии окончания войны
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным должна состояться уже сегодня, 15 августа. В Белом доме сообщили, в 22:00 по Киеву начнется двусторонняя программа с участием российского лидера.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на календарь Белого дома.
Смотрите также Путин и Трамп на Аляске: чего Украине ждать от переговоров и какие сценарии окончания войны