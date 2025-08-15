15 августа, в день саммита, запланирована еще одна акция, но уже другой организации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

Смотрите также Белый дом опубликовал программу визита Трампа на Аляску

Как проходил митинг на Аляске?

Председатель Stand Up Alaska заявила, что несколько сотен митингующих выступают против приезда авторитарных диктаторов на Аляску.

Он (Путин – 24 Канал) – военный преступник, и ему нет места на американской земле,

– подчеркнула она.

Митинг в Анкоридже / Фото из соцсетей

Протестующие собрались с украинскими флагами, подсолнухами и плакатами. Автомобили, проезжавшие мимо, сигналили в знак поддержки. Также на полную громкость включили украинский гимн.

Митинг против приезда Путина на Аляску: смотрите видео

На огромном баннере, который держали около десяти человек, было написано: "Украина и Аляска – россияне никогда больше!", на других – "Полная победа Украины", "Захватчики не имеют права голоса" и тому подобное.

Митинг в Анкоридже: смотрите видео

По городу также появились баннеры в сине-желтых цветах.

Ведь Аляска когда-то была частью Российской империи, только 158 лет назад ее купили США.

Тем временем полиция Анкориджа активно усиливает меры безопасности на фоне демонстраций в городе.