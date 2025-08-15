Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Що відбуватиметься під час зустрічі на Алясці?

Російські пропагандисти так званого кремлівського пулу оприлюднили деталі щодо майбутньої зустрічі. За їхніми словами, сам Володимир Путін наразі перебуває в Магадані й прилетить на Аляску перед початком саміту.

Зазначається, що на початку зустрічі Путін та Трамп проведуть бесіду тет-а-тет і скажуть "кілька слів" для журналістів.

Після цього відбудуться переговори за участю делегацій, до складу яких, окрім лідерів країн, увійдуть ще по п'ять представників. Обговорення продовжиться під час робочого сніданку.

Як повідомляють росЗМІ, за підсумками переговорів Путін і Трамп проведуть спільну пресконференцію.

За попередніми розрахунками, саміт на Алясці триватиме всю ніч і завершиться, коли в Європі вже буде ранок наступного дня.

Нагадаємо, під час зустрічі 15 серпня американську делегацію представлятимуть віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф та міністр фінансів Скотт Бессент.

Тим часом до складу російської делегації увійдуть міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник Путіна Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та голова Фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.