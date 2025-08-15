Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что будет происходить во время встречи на Аляске?

Российские пропагандисты так называемого кремлевского пула обнародовали детали относительно предстоящей встречи. По их словам, сам Владимир Путин сейчас находится в Магадане и прилетит на Аляску перед началом саммита.

Отмечается, что в начале встречи Путин и Трамп проведут беседу тет-а-тет и скажут "несколько слов" для журналистов.

После этого состоятся переговоры с участием делегаций, в состав которых, кроме лидеров стран, войдут еще по пять представителей. Обсуждение продолжится во время рабочего завтрака.

Как сообщают росСМИ, по итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

По предварительным расчетам, саммит на Аляске продлится всю ночь и завершится, когда в Европе уже будет утро следующего дня.

Напомним, во время встречи 15 августа американскую делегацию будут представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.

Между тем в состав российской делегации войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.