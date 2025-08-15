Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в пятницу на военной базе времен холодной войны на Аляске.

На Аляске готовят сделку между Путиным и Трампом

Стороны, вероятно, уже нашли общий язык по некоторым вопросам, что может привести к договоренностям.

Главная цель американского президента – заключить перемирие по Украине и закрепить за собой имидж глобального миротворца. Путин же, чья экономика страдает от санкций, стремится к ослаблению или избежанию новых ограничений, а также предлагает идею новой ядерной сделки.

Источник, близкий к Кремлю, заявил, что определенные условия могут быть согласованы уже на саммите, ведь "Трампу нельзя отказать, а Россия не может отказаться из-за санкционного давления". Среди возможных компромиссов – поэтапное перемирие в воздушной войне, хотя обе стороны обвиняют друг друга в срыве предыдущих договоренностей.

В то же время Трамп признает, что не исключает передачи земель между Россией и Украиной как части выхода из тупика. Зеленский отвергает этот вариант, называя условия Путина фактически требованием капитуляции. Кремль же настаивает на полном контроле Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также снятии с повестки дня членства Украины в НАТО.