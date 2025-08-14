Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЗМІ.

Хто представлятиме США на переговорах?

Дональд Трамп та Володимир Путін спочатку проведуть розмову віч-на-віч за допомогою перекладачів, а потім відбудуться переговори за участю представників США та Росії. Переговори Путіна та Трампа у складі делегацій відбудуться за формулою "5 на 5".

Американську делегацію представлятимуть віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф та міністр фінансів Скотт Бессент.

Кремль повідомив, що його представлять міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник Путіна Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та голова Фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

За словами Ушакова, саміт на Алясці зосередиться на врегулюванні "української кризи", але торкнуться й інших тем.

У Білому домі заявили, що Трамп хоче подивитися Путіну в очі та спробувати зупинити війну в Україні. За словами речниці Левітт, одна з ознак стилю ведення переговорів Трампа полягає в тому, що він не афішує кроки, які збирається робити.