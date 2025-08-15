Політолог Ігор Рейтерович, коментуючи в етері 24 Каналу присутність у цьому складі Сілуанова і Дмитрієва, висловив думку, що росіяни сподіваються на обговорення низки інших тем, які стосуватимуться економічних питань, а не лише війни в Україні.

Що Трамп може запропонувати Росії в якості "пряника"?

Кремль ці переговори з американською стороною на Алясці подає не тільки в контексті російсько-української війни, а заявляє, що між Росією і США є низка питань, які взагалі не пов'язані з бойовими діями в Україні. Оточення Путіна намагається підняти таким чином Росію до рівня США, тобто великої держави.

Це та ідея, яку Путіну запропонував Дмитрієв і через це він став його фаворитом на цей період часу. Її суть, як розповів політолог, у пропозиції, яку Трампу вже озвучили раніше – про спільний видобуток ресурсів.

Росіяни навіть пропонували, що ті товари й сировину, які є підсанкційними, вони віддаватимуть американцям, а ті від себе це продаватимуть. Прибуток будуть якось ділити,

– озвучив Рейтерович.

Однак американський президент таку пропозицію не прийняв. Як зазначив політолог, з'являлась інформація, що подібне Трамп може сам запропонувати Росії, але в якості "пряника", якщо та дасть згоду на реальне завершення війни проти України.

Трамп, як бізнесмен, вважає, що якщо Путін погодиться через тиждень на загальне перемир'я, то Росії треба щось дати, простимулювати. Це слабка позиція. Трамп мислить у бізнесовому ключі. Не виключаю, що через це Росія взяла Сілуанова і Дмитрієва,

– припустив Рейтерович.

Зі слів політолога, Кремль також має сподівання, що під час зустрічі у форматі "5 на 5" російській делегації вдасться перевести розмову в іншу площину та обговорювати інші питання, які пов'язані з тим, що відбувається довкола російсько-української війни.