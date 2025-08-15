Напередодні у Кремлі заявляли, що саміт Путіна і Трампа розпочнеться із приватної зустрічі політиків у присутності перекладачів, а потім продовжиться за робочим сніданком, передає 24 Канал.

Що відомо про формат зустрічі Трампа і Путіна?

Втім, за годину до початку саміту Білий дім оголосив про зміну у переговорах з Росією. Там зазначили, що вони відбудуться у форматі "три на три", американську сторону представлятимуть президент Трамп, держсекретар Рубіо та спецпредставник Віткофф.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на переговорах з Трампом у форматі "три на три" від Росії братимуть участь голова МЗС Росії Сергій Лавров та помічник із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Очікується, що на зустрічі також будуть перекладачі.

Водночас на двосторонньому робочому ланчі будуть присутні державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Латнік, керівник апарату Сюзі Вайлс та Стів Віткофф.

Нагадаємо, що обох лідерів супроводжує делегація з кількох осіб. Зокрема, до Аляски прибув головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Алексус Грінкевич. Зазначається, що він надаватиме Трампу військові консультації перед зустріччю з Путіним.

Ще перебуваючи у дорозі на Аляску на борту літака, Дональд Трамп заявив, що засмутиться, якщо йому не вдасться досягти повного припинення вогню в Україні у результаті саміту 15 серпня.