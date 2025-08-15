Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу висловив думку, що конкретна дата щодо завершення війни Кремлем не встановлена.

Маломуж наголосив, що силові відомства з перших днів війни розуміли, що Путін здійснив величезну помилку, злочин проти і власних інтересів, і Росії, що приведе до її краху. Такою, з його слів, є позиція деяких генералів міноборони, ФСБ, а особливо представників російської розвідки.

Зараз внутрішнє незадоволення наростає у всіх секторах, зокрема серед путінського оточення, військових (аналітичні центри бачать чим це все закінчиться), але вони не можуть сьогодні діяти проти Путіна,

– зазначив Маломуж.

Ексочільник Служби зовнішньої розвідки зауважив на тому, що очільник Кремля організував спецслужби, які контролюють всю російську еліту, а силовики – силовиків. Всі бояться, але у випадку програшу на фронті, масових виступів матерів солдатів, на думку генерала армії, все швидко переорієнтується і постане питання, куди діти Путіна.

"Але за умови, що ми почнемо перемагати, коли в Путіна не буде шансів і вони побачать, що він слабкий. Зараз він ще демонструє силу, тому вони триматимуть позицію. Думаю, що за пів року буде визначена стратагема переговорного процесу, врегулювання ситуації, доля Путіна", – озвучив Маломуж.

Генерал армії впевнений, що ресурсів нападати на країни НАТО сьогодні в Росії немає. Нині Кремль має завдання захопити якомога більше територій України й те не виходить, є певні прориви, але, як підкреслив Маломуж, це не стратегічні наступи. Путін бачить, що ресурси вичерпуються.

Зі слів колишнього голови Служби зовнішньої розвідки, сьогодні незадоволення є не лише серед російської еліти, а й суспільства (65%), про що свідчать дані аналітичного Левада-Центру. Маломуж зазначив, що опитування показало, що чималий відсоток росіян виступає проти війни. Громадяни не засуджують режим, але вже засуджують бойові дії в Україні та багато хто, як в часи війни в Афганістані, ставить питання: "Що ми там загубили?", "Чому там гинуть наші діти й родичі?".