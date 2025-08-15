Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала высказал мнение, что конкретная дата по завершению войны Кремлем не установлена.

Смотрите также Для чего Путин собрал большое совещание в Кремле перед встречей с Трампом

Куда деть Путина: когда в Кремле над этим задумаются?

Маломуж отметил, что силовые ведомства с первых дней войны понимали, что Путин совершил огромную ошибку, преступление против и собственных интересов, и России, что приведет к ее краху. Такой, с его слов, является позиция некоторых генералов минобороны, ФСБ, а особенно представителей российской разведки.

Сейчас внутреннее недовольство нарастает во всех секторах, в частности среди путинского окружения, военных (аналитические центры видят чем это все закончится), но они не могут сегодня действовать против Путина,

– отметил Маломуж.

Экс-глава Службы внешней разведки отметил, что глава Кремля организовал спецслужбы, которые контролируют всю российскую элиту, а силовики – силовиков. Все боятся, но в случае проигрыша на фронте, массовых выступлений матерей солдат, по мнению генерала армии, все быстро переориентируется и встанет вопрос, куда девать Путина.

"Но при условии, что мы начнем побеждать, когда у Путина не будет шансов и они увидят, что он слаб. Сейчас он еще демонстрирует силу, поэтому они будут держать позицию. Думаю, что за полгода будет определена стратагема переговорного процесса, урегулирования ситуации, судьба Путина", – озвучил Маломуж.

Генерал армии уверен, что ресурсов нападать на страны НАТО сегодня у России нет. Сейчас у Кремля задача захватить как можно больше территорий Украины и то не получается, есть определенные прорывы, но, как подчеркнул Маломуж, это не стратегические наступления. Путин видит, что ресурсы исчерпываются.

По словам бывшего главы Службы внешней разведки, сегодня недовольство есть не только среди российской элиты, но и общества (65%), о чем свидетельствуют данные аналитического Левада-Центра. Маломуж отметил, что опрос показал, что немалый процент россиян выступает против войны. Граждане не осуждают режим, но уже осуждают боевые действия в Украине и многие, как во времена войны в Афганистане, задают вопрос: "Что мы там потеряли?", "Почему там гибнут наши дети и родственники?".