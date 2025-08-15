Российские чиновники боятся Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

В России нарастает усталость от войны

По информации источников издания, в Кремле растет усталость от затяжной войны. Один из российских чиновников на условиях анонимности сообщил, что значительная часть высшего руководства выступает против боевых действий, но избегает любых разговоров с Путиным на эту тему.

Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что им всем надо показать, что они являются патриотами,

– отметил собеседник журналистов.

Еще один источник, близкий к кремлевским кругам, заявил, что запланированный саммит между Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске рассматривают как реальный шанс остановить войну. По его словам, эта встреча имеет целью "успокоить российскую элиту, для которой эта война – стыд, и которая хочет, чтобы все стало, как раньше".

Что известно о переговорах Трампа и Путина?