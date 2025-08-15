Російські чиновники бояться Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Washington Post.
Дивіться також "Переконає, що Україна – це загроза": WSJ розкрило, як Путін може зачарувати Трампа
У Росії наростає втома від війни
За інформацією джерел видання, у Кремлі зростає втома від затяжної війни. Один із російських чиновників на умовах анонімності повідомив, що значна частина вищого керівництва виступає проти бойових дій, але уникає будь-яких розмов із Путіним на цю тему.
Всі бояться Путіна. Люди не хочуть говорити про компроміси, бо їм усім треба показати, що вони є патріотами,
– зазначив співрозмовник журналістів.
Ще одне джерело, близьке до кремлівських кіл, заявило, що запланований саміт між Путіним і президентом США Дональдом Трампом на Алясці розглядають як реальний шанс зупинити війну. За його словами, ця зустріч має на меті "заспокоїти російську еліту, для якої ця війна – сором, і яка хоче, щоб все стало, як раніше".
Що відомо про переговори Трампа і Путіна?
- Дональд Трамп і Владімір Путін проведуть переговори 15 серпня на військовій базі Ельмендорф-Річардсон в Алясці, головною темою яких стане війна в Україні.
- Як повідомив держсекретар США Марко Рубіо, американський президент прагне досягти домовленостей про припинення вогню вже під час цієї зустрічі. Водночас, за його словами, для укладання всеосяжної мирної угоди знадобиться більше часу та додаткові раунди перемовин.
- Трамп також наголосив, що одразу після завершення переговорів першим, кому він зателефонує, буде президент України Володимир Зеленський.