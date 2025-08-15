Колишній офіцер КДБ застосує усі перевірені багаторічним досвідом тактики, аби переконати Дональда Трампа, що нібито він налаштований на мир, передає 24 Канал із посиланням на The Washinghton Post.

Дивіться також Трамп може залишити саміт із Путіним достроково: CNN назвало умову

Як Путін планує маніпулювати Дональдом Трампом?

Очільник Кремля спробує посіяти розбрат між президентом США та Володимиром Зеленським і його європейськими союзниками. На Заході хвилюються, що Путіну знову вдасться підлеститися до Трампа і змінити тему з вторгнення Росії на розмову про "велику угоду" щодо глобальної системи безпеки.

Європейці бояться, що Путін зіграє на самолюбстві Трампа, як робив це раніше. Це може бути зроблено через красиво сформульовану "пропозицію миру", або навіть публічний жест на кшталт вручення Трампу якоїсь почесної нагороди.

Формат приватної зустрічі, на якому давно наполягав Кремль, грає на руку Путіну, який має за плечима 25 років при владі. Це дає йому можливість знову застосувати свою звичну тактику: пропонувати неповні рішення – наприклад, короткочасне обмежене перемир'я або обговорення "рамкової угоди про мир", – щоб затягувати переговори, але при цьому продовжувати посилювати війну.

Путін відточив свої вміння збивати опонентів з пантелику під час служби в КДБ, коли займався вербуванням агентів у Дрездені, Східна Німеччина, ще до падіння Берлінської стіни. Відтоді він став майстром у виявленні вразливостей лідерів, з якими зустрічається. Можна пригадати відому зустріч Путіна із Ангелою Меркель у Сочі в 2007 році. Тоді на переговори із колишньою канцлеркою Німеччини очільник Кремля привів свого чорного лабрадора Коні. Російський диктатор добре знав, що Меркель боїться собак.

Колишній соратник Путіна олігарх Сергій Пугачов пригадував, що диктатор був "як дзеркало". Він казав усім те, те, що вони хотіли почути.

Також Путін виснажував іноземних лідерів довгими лекціями про "образи на Захід через його розширення на схід або висував претензії на території, які самовільно визначав як "історичні землі Росії".

Так, після тривалої зустрічі з Путіним у Гельсінкі у 2018 році Трамп виглядав повністю підпорядкованим російському лідеру. На спільній пресконференції він заявив, що вірить твердженням Путіна про відсутність втручання Росії у вибори 2016 року, всупереч висновкам американських спецслужб.

"Коли Трамп вийшов після кількагодинної розмови з Путіним, він мав невпевнений вигляд і, здавалося, повністю перебував під впливом Путіна", – пригадала Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру "Росія – Євразія" Фонду Карнегі.

Станова вважає, що на зустрічі в Алясці Путін спробує пояснити Трампу, що, мовляв США та Росія – це великі ядерні держави, які не можуть бути у стані конфлікту.

Путін втлумачить Трампу, що "Україна для Росії – це питання існування, і росіяни будуть воювати стільки, скільки треба, і не пошкодують жодних сил".

Очільник Кремля намагатиметься переконати президента США, що Україна становить загрозу для Росії, і що Москва може погодитися на довгострокову угоду лише в разі різкого скорочення українських збройних сил і зміни внутрішньої політики Києва.