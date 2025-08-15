Израильский журналист Цви Зильбер в разговоре с 24 Каналом отметил, что у российского диктатора возникают сомнения и он нуждается в поддержке своего окружения.

Смотрите также От чего-то у россиян сейчас очень подгорает: Путин может навязывать Трампу одну ключевую идею

Какие мысли возникают у Путина?

Журналист уверен, что даже крупные политические деятели не на 100% уверены в себе, время от времени у них возникают сомнения относительно собственной гениальности, правильности своего пути. Он привел пример правителя и полководца Наполеона Бонапарта, которого, со слов Зильбера, терзали размышления относительно того какую кровавую резню он совершил, сколько людей погибло и ради чего.

Думаю, что и у Путина такое бывает. Поэтому ему захотелось собрать вокруг себя людей, которых он привык видеть. Ему надо получать от них моральную поддержку, чтобы они сказали: "Все правильно, давай дожмем",

– озвучил Зильбер.

По его убеждению, любой правитель, кроме таких как Ким Чен Ын, собирает совещания, чтобы была соблюдена коллегиальность, чтобы когда за ним придут, то ответственность за все поступки охватывала не только его одного, а всего окружения.

"Сомнения у него возникают. Я думаю, что если бы повернуть время назад, он бы не начал эту войну. Он действительно думал взять Киев за три дня. На совещании сидели все те, кто поддержат любое его решение и прихоти. Ему нужна обратная связь, хочет видеть, что еще есть люди, которые с ним согласны", – считает Зильбер.

Отметим, что пока американский президент направляется на Аляску, где планирует встретиться с Путиным, сам глава Кремля прибыл в Магадан. Там Путин посетил местное предприятие. В США он прилетит перед началом саммита. По какому плану будет проходить встреча Трампа и Путина – читайте в материале.