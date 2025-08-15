Ізраїльський журналіст Цві Зільбер у розмові з 24 Каналом зазначив, що у російського диктатора виникають сумніви й він потребує підтримки свого оточення.

Які думки виникають у Путіна?

Журналіст впевнений, що навіть великі політичні діячі не на 100% впевнені у собі, час від часу в них виникають сумніви щодо власної геніальності, правильності свого шляху. Він навів приклад правителя і полководця Наполеона Бонапарта, якого, зі слів Зільбера, мучили роздуми стосовно того яку кроваву різню він вчинив, скільки людей загинуло і заради чого.

Думаю, що і в Путіна таке буває. Тому йому захотілося зібрати довкола себе людей, яких він звик бачити. Йому треба отримувати від них моральну підтримку, аби вони сказали: "Все вірно, давай дотиснемо",

– озвучив Зільбер.

За його переконанням, будь-який правитель, окрім таких як Кім Чен Ин, збирає наради, щоб була дотримана колегіальність, щоб коли за ним прийдуть, то відповідальність за всі вчинки охоплювала не лише його одного, а всього оточення.

"Сумніви в нього виникають. Я думаю, що якби повернути час назад, він би не розпочав цю війну. Він дійсно думав взяти Київ за три дні. На нараді сиділи всі ті, хто підтримають будь-яке його рішення та примхи. Йому потрібен зворотній зв'язок, хоче бачити, що ще є люди, які з ним згодні", – вважає Зільбер.

Зазначимо, що поки американський президент прямує на Аляску, де планує зустрітися з Путіним, сам очільник Кремля прибув до Магадану. Там Путін відвідав місцеве підприємство. В США він прилетить перед початком саміту. За яким планом проходитиме зустріч Трампа і Путіна – читайте в матеріалі.