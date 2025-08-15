Сьогодні повинна відбутися зустріч Путіна з Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Трамп заявив, що планує обговорювати з Путіним питання територій
Навіщо Путін відвідує Магадан?
Поки президент США Дональд Трамп вже летить на Аляску, Путін прибув у Магадан. Там він вирішив оглянути місцеве підприємство, що виробляє капсули з риб'ячим жиром.
Путін прибув з візитом у Магадан: дивіться відео
Що відомо про зустріч Путіна та Трампа?
- Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на військовій базі Ельмендорф-Річардсон на Алясці для переговорів про війну в Україні.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп має намір під час переговорів досягти домовленості про перемир'я, проте для укладення ширшої мирної угоди знадобиться додатковий час.
- Президент США повідомив, що після переговорів Володимир Зеленський буде першою людиною, якій він зателефонує.